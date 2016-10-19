Пильгуй: «Может, Акинфееву в церковь сходить? Какой-то злой рок его преследует»

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй высказал мнение об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Накануне страж ворот армейцев пропустил в 40-м матче кряду в Лиге чемпионов в домашнем матче с «Монако» (1:1).

«Мне очень обидно за Игоря Акинфеева, даже жалко его. С «Монако» он провел великолепный матч, спасал команду в опаснейших ситуациях. Игра подходила к концу, а защитники ЦСКА не уберегли его. Может, ему в церковь сходить? Какой-то злой рок его преследует. Для Игоря Акинфеева не столь важны личные достижения, сколько результат команды.

Если ЦСКА будет выигрывать в каждом матче Лиги чемпионов, то не так страшно, что Игорь будет пропускать. Понятно, что каждому вратарю хочется играть на ноль, но Акинфеев – настоящий боец, профессионал, он справится со всеми трудностями», – сказал Пильгуй.