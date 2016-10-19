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  • Пильгуй: «Может, Акинфееву в церковь сходить? Какой-то злой рок его преследует»

Пильгуй: «Может, Акинфееву в церковь сходить? Какой-то злой рок его преследует»

19 октября 2016, 16:54
11

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй высказал мнение об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Накануне страж ворот армейцев пропустил в 40-м матче кряду в Лиге чемпионов в домашнем матче с «Монако» (1:1).

«Мне очень обидно за Игоря Акинфеева, даже жалко его. С «Монако» он провел великолепный матч, спасал команду в опаснейших ситуациях. Игра подходила к концу, а защитники ЦСКА не уберегли его. Может, ему в церковь сходить? Какой-то злой рок его преследует. Для Игоря Акинфеева не столь важны личные достижения, сколько результат команды.

Если ЦСКА будет выигрывать в каждом матче Лиги чемпионов, то не так страшно, что Игорь будет пропускать. Понятно, что каждому вратарю хочется играть на ноль, но Акинфеев – настоящий боец, профессионал, он справится со всеми трудностями», – сказал Пильгуй.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Монако Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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erma
1476886415
ЦСКА должны всей командой пойти в церковь, причем здесь Акинфеев?Хотите найти крайнего? Возьмите Слуцкого.
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Garrincha58
1476887598
господин Пильгуй злой рок Акинфеева это Игнашевич и бРАТЬЯ бЕРЕЗКИНЫ,вот и вчера наши супер незаменимые защитнички просрали момент, а за них отдувается Акинфеев мне лично просто по человечески уже стало жаль его
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kykyi
1476889226
Интересно. Яшин в советские годы, наверное, тоже из церкви не выходил, да и сам Пильгуй?
Ответить
voyagerb
1476891187
Давно пора грехи замолить
Ответить
андрей андреев
1476892602
Лучше в мечеть. Бердыеву помогает
Ответить
+50/-50
1476892610
Точно. Помню, на Пасху говорил проктолог - "пойду, поставлю Богу свечку."
Ответить
Alexx22
1476895247
давно пора за бугор, где лига посильнее, но нет там же так не платят
Ответить
subbotaspartak
1476895461
Правильно, сходи в женский монастырь, Возьми фуфырь, Подебоширь, Вставь кому-нибудь штырь. А лучше игнашевичу с березуцкими запузырь, Чтоб растворились в даль и в ширь.
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luke-c1
1476897985
Какой на хрена злой рок? Дырявый защита его приследует.
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за ЦСКА с 1980г
1476898186
Игорь, молодец! А в 40 жизнь только начинается..
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