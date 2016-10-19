Гвардиола: «Больше всего желаю Месси завершить карьеру в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», высказал мнение о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси. Также наставник прокомментировал возможный переход Месси в один из английских клубов.

«Я не звонил Месси, потому что больше всего желаю ему завершить карьеру в «Барселоне». Он способен играть тут еще много лет. Нет сомнений, что это лучшее место для него. Но рано или поздно он может решить поиграть еще где-нибудь. Может быть кто-то из его сыновей захочет выучить английский или он захочет просто получить новый жизненный опыт, как это случалось с большим количеством игроков. Такая вероятность существует.

Если однажды он решит уйти – я надеюсь, что этого не произойдет, – то будет список из четырех-пяти людей и клубов, которые захотят его приобрести. Но вы ведь знаете, кто примет решение? Он сам. Это буду не я и не кто-либо другой, кто хочет приобрести его. Это будет решение самого Лео Месси», – заявил испанский специалист.