Головин: «Планировали во втором тайме играть, как в первом, но не получилось»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире канала «Матч ТВ» поделился впечатлениям после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

– Чего не хватило в самой концовке?

– Отдали инициативу. В первом тайме играли очень хорошо, владели инициативой. Во втором тайме подсели, начали играть от обороны. Думаю, рано или поздно такая игра вскрывается.

– Сыграть так, как в первом тайме у ЦСКА не хватает сил?

– Как-то само так получилось. Планировали играть и второй тайм так же, но не получилось.

– Вы уже на разных позициях поиграли. Как вам сегодняшняя позиция?

– Я играл на этой позиции и в молодежной команде. Мне легко на разных позициях, – сказал Головин.