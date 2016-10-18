Каспер Шмейхель: «Все эти разговоры насчет тени моего отца – вздор»

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель отрицает влияние на свою карьеру отца Петера Шмейхеля, защищавшего ворота «МЮ».

«Послушайте, все это разговоры о том, что я нахожусь в тени отца – вздор. Никогда не понимал этого.

Где эта тень? Я не вижу ее, у меня ее нет и никогда не было. Я бы стал футболистом независимо от того, кто мой отец, потому что я люблю игру.

Победа в АПЛ – серьезное достижение, и это не зависит от того, что твой отец кем-то был или не был», – сказал Каспер Шмейхель.