Гвардиола: «Я не приглашал никого из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что летом он приглашал в свой новый клуб игроков «Барселоны».

«Этим летом я никого не звал. Ни Месси, ни Бускетса, ни Иньесту, ни Неймара – никого. Я звал тер Штегена, потому что он не играл и был несчастлив, но он решил остаться, а позже мы связались с Браво.

Я не звал Месси. Чего я хочу для него, так это чтобы он закончил свою карьеру здесь. Он сам решит, когда уйти из «Барсы».

Это неправда, что я приглашал игроков «Барсы» этим летом. У людей, которые публикуют подобные сообщения, хорошие отношения с президентом Бартомеу. Возможно, вам стоит спросить у него об этом», – сказал Гвардиола.