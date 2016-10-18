Гвардиола: «В Европе с вами считаются, если вы постоянно играете в полуфиналах ЛЧ. Это наша цель»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Я бы хотел и атаковать хорошо, и защищаться хорошо. Невозможно на один матч отказаться от своего видения футбола. Мы должны будем приспосабливаться к сопернику, потому что это очень качественная команда, но при этом мы постараемся быть собой.

Я знаю, как играет «Барселона» и как я сам хочу сыграть. Завтра мы постараемся сделать все возможное.

Возвращаться сюда – всегда особенное чувство для меня. Я вырос здесь и долго здесь играл.

С вами считаются в Европе, если вы постоянно играете в полуфиналах Лиги чемпионов. Такова следующая цель этого клуба», – сказал Гвардиола.