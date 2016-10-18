ФА может дисквалифицировать Моуринью

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Поводом для разбирательств стали слова португальца, сказанные им накануне матча АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). Тогда Моуринью заявил, что назначенному на матч с мерсисайдцами арбитру Энтони Тэйлору тяжело будет хорошо отработать эту встречу из-за оказываемого на него давления.

Согласно правилам ФА, любые высказывания представителей клубов относительно официальных лиц матчей недопустимы. Моуринью должен дать свои объяснения до вечера пятницы, после чего ФА примет решение. Наставник может быть наказан дисквалификацией, штрафом либо строгим предупреждением.