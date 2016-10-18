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ФА может дисквалифицировать Моуринью

18 октября 2016, 19:45
9

Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Поводом для разбирательств стали слова португальца, сказанные им накануне матча АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). Тогда Моуринью заявил, что назначенному на матч с мерсисайдцами арбитру Энтони Тэйлору тяжело будет хорошо отработать эту встречу из-за оказываемого на него давления.

Согласно правилам ФА, любые высказывания представителей клубов относительно официальных лиц матчей недопустимы. Моуринью должен дать свои объяснения до вечера пятницы, после чего ФА примет решение. Наставник может быть наказан дисквалификацией, штрафом либо строгим предупреждением.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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джон базелон
1476809493
Надо у нас в РФПЛ сделать,а то надоело слушать одно и тоже.Любая проигравшая команда винит в своей неудаче судью.Все кто не попадя комментирует действие судьи и представителей клубов.Пора уже с этим заканчивать!
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zigbert
1476810463
Когда команда действительно классная,то и арбитры мало могут повлиять на ход матча.Сейчас Манчестер уже не тот.
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x-x-x-x-x
1476812603
он вроде сказал правильно но не кого не обидел и не унизил. с чего так раздули?
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dyema
1476817674
Туда ему и дорога!
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Azenkur
1476825363
Ну то что высказался - зря. Но по сути ничего оскорбительного не сказал, максимум на предупреждение тянет или штраф.
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ruverzema29rus
1476876898
тесть рассказывал, как в 90-е футбольные клубы судей подкупали (РФПЛ естественно)... смешно и страшно... а что если до сих пор так - кто больше даст тот и победил, причем судья не говорит, кто больше дал (все узнавали по табло)!
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