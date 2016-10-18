Селюк: «Посоветовал бы Миранчуку и его агенту уехать сейчас в Европу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

– Так что же «Локомотиву» делать с Миранчуком?

– В принципе попытаться договориться, поторговаться. Можно подписать с ним контракт на четыре года. Но я бы посоветовал самому Алексею и его агенту уехать сейчас в Европу.

– Куда?

– Например, в Испанию. Там чистая конкуренция, у парня будут шансы себя проявить. Но нужно быть готовым к тому, что никто тебе не предложит таких деньжищ, как в России.

– А Миранчук способен заиграть в Испании?

– Пока не попробует, не поймет. Я, правда, сейчас поймал себя на мысли, что ему пока лучше поиграть в России.

– Почему?

– Скоро домашний чемпионат мира. В том же «Локомотиве» он будет постоянно играть, находиться на виду. А Европе – еще не факт. Черышев то выходит на поле, то лечится. Выступавший в России Муса не блещет в Англии. Так что пока можно остаться и в России, у уже после домашнего мирового первенства уехать на Запад.