Гвардиола определился с заявкой на матч против «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился с игроками, которые отправятся на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Наставник будет делать ставку на 21 футболиста.
Вратари: Браво, Кабальеро, Ганн.
Защитники: Компани, Сабалета, Коларов, Клиши, Стоунс, Маффео, Отаменди.
Полузащитники: Фернандо, Гюндоган, Х. Навас, Де Брюйне, Сане, Д. Силва, Фернандиньо, Стерлинг.
Нападающие: Нолито, Агуэро, Ихеначо.
Матч «Барселона» – «Манчестер Сити» состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.
Источник: ФК «Манчестер Сити»