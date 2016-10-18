Гвардиола определился с заявкой на матч против «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился с игроками, которые отправятся на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Наставник будет делать ставку на 21 футболиста.

Вратари: Браво, Кабальеро, Ганн.

Защитники: Компани, Сабалета, Коларов, Клиши, Стоунс, Маффео, Отаменди.

Полузащитники: Фернандо, Гюндоган, Х. Навас, Де Брюйне, Сане, Д. Силва, Фернандиньо, Стерлинг.

Нападающие: Нолито, Агуэро, Ихеначо.

Матч «Барселона» – «Манчестер Сити» состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.