«Группа Агроком» направила в «Ростов» документы о прекращении сотрудничества

Генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий заявил, что компания отправила в «Ростов» документацию, согласно которой прекращено сотрудничество. Ранее глава компании Иван Саввиди сообщил, что больше не намерен сотрудничать с ростовским клубом, однако окончательное решение будет принято на совете директоров.

«Мы приняли непростое, но абсолютно обоснованное решение. На протяжении длительного времени мы наблюдали за тем, что происходит в клубе, помогали ему и с позиций спонсора, и как партнер, который мог найти выход из, казалось бы, неразрешимых ситуаций. Но последние события показывают, что несмотря на все предпринимаемые действия, проблемы в клубе усугубляются; в первую очередь это касается финансовой дисциплины. Мы, как компания, в которой работает около 20 тысяч человек, не можем и не хотим разделять ответственность за то, что там происходит», – заявил Сапотницский.