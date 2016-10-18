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  • «Группа Агроком» направила в «Ростов» документы о прекращении сотрудничества

«Группа Агроком» направила в «Ростов» документы о прекращении сотрудничества

18 октября 2016, 14:47
10

Генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий заявил, что компания отправила в «Ростов» документацию, согласно которой прекращено сотрудничество. Ранее глава компании Иван Саввиди сообщил, что больше не намерен сотрудничать с ростовским клубом, однако окончательное решение будет принято на совете директоров.

«Мы приняли непростое, но абсолютно обоснованное решение. На протяжении длительного времени мы наблюдали за тем, что происходит в клубе, помогали ему и с позиций спонсора, и как партнер, который мог найти выход из, казалось бы, неразрешимых ситуаций. Но последние события показывают, что несмотря на все предпринимаемые действия, проблемы в клубе усугубляются; в первую очередь это касается финансовой дисциплины. Мы, как компания, в которой работает около 20 тысяч человек, не можем и не хотим разделять ответственность за то, что там происходит», – заявил Сапотницский.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (10)
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Alex3920486
1476792099
Да ужжжж... Комбайнерам не повезло...
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Опорник84
1476793985
Видно и Ростов ждет участь Кубани! Растащили что только могли! Одна надежда если в лиге чемпионов смогут что-то заработать!
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vgarakh
1476796364
Ростов обойдется и без Агрокома, деньги есть.
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Ник17
1476797129
вы все деби...лы которые не знают ситуации изнутри. это самая лучшая новость последних месяцев, не считая, что бердыев в помойник красно-белый не пошел.
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FanatSerj
1476798035
опять ? как они уже достали ... То Саввиди каждый день ныл что больше спонсировать не будет, теперь другое руководство начало.
Вы лучше бы объяснили какого хрена у вас в Агрокоме продаются билеты на ЛЧ в обход кассам?
Вот это соглашение разорвите - лицемерные сволочи.
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Black Giz
1476798084
Наконец-то! А то я думал это уже не свершится.
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СМЕРШiРУ
1476798661
Ну вот свершилось чудо "Агроком" ушёл от ФК Ростов в небытие и пришёл новый спонсор - грозный "КОСТОЛОМ" !!!
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perm 242
1476821352
не очень хорошая новость для Ростова .... жаль , если потеряют спонсора ...
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