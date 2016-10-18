Тошич ждет конкретики от ЦСКА по новому контракту

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о желании продлить контракт с клубом, но пока данный вопрос остается открытым.

«Почему не забиваю? Больная для меня тема, много об этом думаю. Конечно, хочу снова отправить мяч в сетку. Уверен, стоит сделать это один раз – и выдам серию. А пока утешаю себя тем, что часто принимаю участие в голевых атаках, которые завершают партнеры.

В клубе сказали, что желание предложить мне новый контракт есть. Тоже хочу остаться. Теперь жду конкретики. Много раз говорил, что будь моя воля, выступал бы в ЦСКА до конца карьеры. Но решаю не только я», – заявил Тошич.

