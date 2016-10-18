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Тошич ждет конкретики от ЦСКА по новому контракту

18 октября 2016, 07:24
2

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о желании продлить контракт с клубом, но пока данный вопрос остается открытым.

«Почему не забиваю? Больная для меня тема, много об этом думаю. Конечно, хочу снова отправить мяч в сетку. Уверен, стоит сделать это один раз – и выдам серию. А пока утешаю себя тем, что часто принимаю участие в голевых атаках, которые завершают партнеры.

В клубе сказали, что желание предложить мне новый контракт есть. Тоже хочу остаться. Теперь жду конкретики. Много раз говорил, что будь моя воля, выступал бы в ЦСКА до конца карьеры. Но решаю не только я», – заявил Тошич.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (2)
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kara-mba
1476771653
Играть стал хуже, так что цену на 1/3 сбавят.
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VVM1964
1476792603
ЖДЕТ КОНТРАКТА , А Я ТО ДУМАЮ ЧТО ТО ОН СЕГОДНЯ РАСПИ.ДИЛСЯ ( ВСЕХ ПОБЕДИЛ , ВСЕХ РАССУДИЛ )
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