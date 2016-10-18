Клопп: «Ура! «Ливерпуль» наконец-то не пропустил в этом сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Я не расстроен, но мы играли не так, как можем. Мы хорошо начали эту встречу, но у чужих ворот были недостаточными смелыми. Соперник почти не создал моментов, тогда как Де Хеа совершил пару очень хороших сейвов.

Концовку поединка «Ливерпуль» провел не совсем удачно, но зато мы наконец не пропустили. Ура! В мире есть вещи и похуже, поэтому я доволен этим очком», – сказал Клопп.