Власти региона намерены выкупить у «Ростова» одну из трибун «Олимпа-2»

Власти Ростовской области собираются выкупить у «Ростова» западную трибуну стадиона «Олимп-2». Сумма сделки составит 79,8 миллиона рублей, информирует РБК со ссылкой на министра финансов региона Лилию Федотову. Отметим, что в самом клубе не подтверждают свое право собственности на трибуну. По словам пресс-атташе дончан Ивана Бодылевского, желто-синие владеют тренировочной базой и находящимся на ней полем.

Руководство региона хочет выкупить трибуну для того, чтобы реконструировать ее к чемпионату мира-2018. Напомним, «Олимп-2» заявлен как одна из тренировочных площадок для участников первенства планеты.