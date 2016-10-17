Митришев, Торже и Балай выйдут в атаке «Терека» на игру с «Анжи»

«Анжи» и «Терек» определились с составами, в которых команды начнут поединок 10-го тура РФПЛ.

«Анжи»: Беленов, Мусалов, Гаджибеков, Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Ямбере, Маевский, Эбесилио, Иличевич, Боли.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Менса, Тигиев, Бериша, Амаду, Щербак, Магомедов, Будковский.

«Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Грозав, Митришев, Торже, Балай.

Запасные: Годзюр, Плиев, Брызгалов, Кен, Лебеденко, Роши, Мирзов, Кадыров, Садаев, Иванов, Мбенгуе, Родолфо.