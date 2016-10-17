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Игроки «Монако» прилетели в Москву

17 октября 2016, 15:16
8

Футболисты и тренерский штаб «Монако» сегодня прибыли в Москву для участия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

Напомним, что встреча, которую обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мартином Стрембергсоном, пройдет во вторник и начнется в 21:45 мск.

После двух туров монегаски занимают первое место в группе Е, имея в своем активе четыре очка. Армейцы, на счету которых один набранный балл, располагаются на последней строчке.

Источник: Twitter
Лига чемпионов ЦСКА Монако
Комментарии (8)
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Тraumtanzеr
1476706971
А игарян играть будет?А то я насчет рекорда чот переживаю(
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Андрей Ермошин
1476707869
ЦСКА будет очень сложно. Хотя бы ничейка.
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woyser
1476709004
У наших команд с французами всегда тяжёлые игры. Думаю будет ничья 1:1 или 1:2 в пользу Монако.
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CHENMASTER
1476709480
1:2 в пользу Монако
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fantom23
1476710095
Удачи и терпения нашим!!!Обязаны завтра выйти против соперника как на последний бой и выиграть!!!
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тётя ASYA
1476715730
удачи поникам и конифею!!!!!!!!!! очки в общую копилку нужны очень!!!
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yanedo
1476720807
неужели кто то верит что цска может что то выиграть с дырой на воротах с еле ползающими стариками в обороне с отсутствующим напрочь нападением во главе деревянного ласины который не только бороться не хочет ему даже бегать в падлу ау это ни местный чемпионат где помогут натянут засудят это лига чемпионов не ну если так хочется верить флаг вам в руки а моя ставка будет за Монако и завтра посмотрим кто прав я бы и рад за наших поболеть всем сердцем но увы цска мёртв к сожалению
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