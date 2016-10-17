Игроки «Монако» прилетели в Москву

Футболисты и тренерский штаб «Монако» сегодня прибыли в Москву для участия в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

Напомним, что встреча, которую обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мартином Стрембергсоном, пройдет во вторник и начнется в 21:45 мск.

После двух туров монегаски занимают первое место в группе Е, имея в своем активе четыре очка. Армейцы, на счету которых один набранный балл, располагаются на последней строчке.