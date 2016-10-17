Спортивный директор «Урала»: «Не скажу, что «Зенит» был сильнее»

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох пообщался с журналистами после матча РФПЛ с «Зенитом» (0:2). По словам функционера, его команда ничем не уступила сопернику.

«Не скажу, что «Зенит» был сильнее. А если говорить о классе, то это безусловно. Первый тайм был за «Зенитом», а второй – за «Уралом». Надо понимать, что есть разница в исполнительском мастерстве, в «Зените» для чемпионата России собраны игроки очень высокого уровня. Но по самой игре «Урал» выглядел достойно во всех отношениях. Могли из этой ситуации выжать и ничью, но не хватило нам фарта.

Мы недобрали очки по своей вине в домашних играх, например, с «Арсеналом» (1:1) и «Анжи» (0:1). В этих матчах мы должны были выигрывать, но это футбол. Но никакой паники нет», – сказал Шох.