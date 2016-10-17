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  • Спортивный директор «Урала»: «Не скажу, что «Зенит» был сильнее»

Спортивный директор «Урала»: «Не скажу, что «Зенит» был сильнее»

17 октября 2016, 07:54
10

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох пообщался с журналистами после матча РФПЛ с «Зенитом» (0:2). По словам функционера, его команда ничем не уступила сопернику.

«Не скажу, что «Зенит» был сильнее. А если говорить о классе, то это безусловно. Первый тайм был за «Зенитом», а второй – за «Уралом». Надо понимать, что есть разница в исполнительском мастерстве, в «Зените» для чемпионата России собраны игроки очень высокого уровня. Но по самой игре «Урал» выглядел достойно во всех отношениях. Могли из этой ситуации выжать и ничью, но не хватило нам фарта.

Мы недобрали очки по своей вине в домашних играх, например, с «Арсеналом» (1:1) и «Анжи» (0:1). В этих матчах мы должны были выигрывать, но это футбол. Но никакой паники нет», – сказал Шох.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Урал Зенит
Комментарии (10)
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Romantic2010
1476680212
хм
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С-Пб on-line
1476683854
Могла быть ничья, если бы не Ломбертс, спасибо ему
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Garrincha58
1476685847
могли да не могли какого хрена самоуспокоенностью заниматься как свинский Шпартак мы мол тоже бы если бы не судья выиграли у Зенита ан нет не можете потому что кишка тонка и мастерства с гулькин х-й вот и посмотрим как в следующем туре вам свинство покажут
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Par Mezan
1476686188
плохо что команды с хорошим спонсорами всегда выигрывают. неинтересно. Может тогда оставить 8 клубов, пусть платят налоги или на их деньги учатся играть молодые школьники, которые будут лучшие игроками
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Zenit-84
1476693139
С победой Зенит！
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Zeff
1476693498
Расслабились (Зенит). В первом тайме надо было делать результат, и спокойно доиграть во втором. А так породили у Шоха иллюзию игры на равных. Ну посмотрим, как Урал будет громить Спартак. Недолго уже.
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Вамфири
1476698776
дааа,как то уже по привычке ожидал от ЗЕНИТА не менее 5 голов с такой то комой,как урал!!! уже 3 мяча должны были в 1-м тайме забивать!!! ну а Юре надо все таки передохнуть чуток,прийти в себя!!! а то 2 раза только защитники выручали,особенно когда Ломбертс с линии ворот выбил чистый гол!!! ну а так в целом,ЗЕНИТ-Чемпион!!!
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edw7777
1476726536
И не говори. А то стыдно будет.
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