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  • Карпин: «Не был бы доволен, если бы «Спартак» играл в такой футбол под моим руководством»

Карпин: «Не был бы доволен, если бы «Спартак» играл в такой футбол под моим руководством»

17 октября 2016, 01:37
10

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил уровень игры московской команды в нынешнем сезоне.

«Был бы я доволен, если бы в такой футбол играл мой «Спартак»? А в какой такой? Если речь о том, что в матче с «Ростовом» у «Спартака» практически не было моментов, даже когда команда играла в большинстве, то, наверное, нет, не был бы доволен. Никто, наверное, не был бы доволен, если бы его команда не создавала моменты.

Если команда создает моменты, но не реализует, то это другое дело, такое бывает, в конце концов эти моменты реализуются. Хорошо, что «Спартак» выиграл, но напрягает то, как он выиграл именно эту игру, когда Нобоа на последних минутах простил соперника», – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий
Комментарии (10)
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ivanthebest
1476658265
Валера, твоё время прошло у руля Спартака, спасибо тебе за то что дал, клубу. Но, сейчас если не можешь ничего дать клубу, так не п.зди и не мешай другим чего-либо достичь с ним же. Чемпионства ты с ним не взял, 3 серебра по-моему было, 1 раз просто безвольно слил чемпионат, когда нужно было просто брать свои очки, поэтому хорош п.здеть, лучше помог бы чем-нибудь, а не пустозвонством...
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takca
1476670493
Вот поэтому ты и занимаешься пиздабольством а не тренируешь команды.
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Опорник84
1476680165
Карпин был отличным футболистом! Но как тренер он не состоялся и наверное уже не состоится!
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sochi-2013
1476686140
Снова минусуйте, но при Каррере Спартаку чемпионом не стать. Ну не видит он игру целиком. Только локальные эпизоды. Да, он может наладить игру на каком-то участке поля, но ..........
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ViktorMG
1476694012
Не было моментов? Мы наверное разные игры спотрели. Да мне тоже не понравилась осторожность и нерешительность после забитого гола. Но моменты Спартак создаёт в каждой игре, чего кстати при Карпине не было. Тогда хорошие игры чередовались с простым катанием мяча. А сейчас в каждой игре видна нацеленность на ворота. Даже в проигранных играх. В Хабаровске может в меньшей степени, а вот с Уфой и особенно Зенитом моментов было достаточно. По прежнему плохо с реализацией это да.
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alexis02lion
1476699593
У каждого свой подход к команде. Так что каков вопрос таков ответ. Моменты были, но немного. Победу вымучили. Не было бы удалений у соперника может по другому бы игра сложилась. Без Промеса моментов намного меньше стало. Второго игрока такого уровня в команде нет вряд ли скоро будет. А Нобоа и правда простил, но везёт же Спартаку и Ребров не зря штанги целует.
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