Карпин: «Не был бы доволен, если бы «Спартак» играл в такой футбол под моим руководством»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил уровень игры московской команды в нынешнем сезоне.

«Был бы я доволен, если бы в такой футбол играл мой «Спартак»? А в какой такой? Если речь о том, что в матче с «Ростовом» у «Спартака» практически не было моментов, даже когда команда играла в большинстве, то, наверное, нет, не был бы доволен. Никто, наверное, не был бы доволен, если бы его команда не создавала моменты.

Если команда создает моменты, но не реализует, то это другое дело, такое бывает, в конце концов эти моменты реализуются. Хорошо, что «Спартак» выиграл, но напрягает то, как он выиграл именно эту игру, когда Нобоа на последних минутах простил соперника», – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».