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  • Орлов: «Зачем набрасываться на судью после каждого матча? Это некрасиво»

Орлов: «Зачем набрасываться на судью после каждого матча? Это некрасиво»

17 октября 2016, 01:14
9

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство тем, что в российской Премьер-лиге много скандалов вокруг судейства.

«Зенит» часто судят москвичи? Так у нас других нет, что поделать. Квалификация московских арбитров довольно высока. Пусть Безбородов судит в Питере, а Николаев, когда «Зенит» играет в Москве. Ничего страшного, такое уже бывало. Нужно смотреть не на место проживания, а на квалификацию. Но в любом случае, то, что тренеры и игроки все время говорят о судействе, это неправильно. Я бы на месте РФС порекомендовал комитету по этике сделать заявление: «Дайте спокойно работать судьям, они сами разберутся». Есть департамент судейства, их профессиональное сообщество. Не следует игрокам и особенно тренерам постоянно высказываться на эту тему.

Каррера говорил: «Я получаю деньги не за то, что комментирую судей, а за то, что тренирую команду». Это правильный подход. Он итальянец, все понимает. Нужно перейти к цивилизованным отношениям. Зачем набрасываться на судью после каждого матча? Этому способствуют некоторые игроки и особенно тренеры. Это некрасиво, это разбивает представление о футболе среди болельщиков. Они тоже подвержены влиянию: «Ой, тот игрок что-то сказал, наш тренер сказал». Должна быть этика», – заявил Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Каррера Массимо Орлов Геннадий Николаев Алексей Безбородов Владислав
Комментарии (9)
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ivanthebest
1476658063
Сам же первый, когда его зеня летит, сразу отмазки лепит по поводу того, что и команда топовая, и судья п.дорас законченный... Хотя до таких матчей, как правило, кричит о том, что соперник зене не ровень и его нужно обыгрывать чуть ли не одной левой...
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арейская
1476660947
Это что-же получается, всем молчать в "тряпочку" когда идёт откровенное засуживание? Ну нет, так не пойдёт, так каждый будет тянуть симпатичную ему команду...
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RedGreenHooligan
1476678171
некрасиво каждую игру Зенит облизывать, а судьям всегда доставалось, достается и будет доставаться...
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rubinovyi2
1476681643
Ты все это в первую очередь Луческу скажи.
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vladimir-7
1476685660
Орел с куриной попой, ты-то, что раскудахтался, защищая продажных судей, твоё дело комментировать объективно игры.
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Filllllll
1476687531
Самое интересное, что если бы условный Глушаков или кто еще из Спартака так же нарушил бы правила, все было бы наоборот и те кто говорит, что неправильная красная карточка, защищали бы судью, а наши кричали, что это неправильно. Но по всем правилам, удар прямой ногой шипами вперед это красная. А то что не видел, не опоавдание, в матче с Зенитом, Ещенко не специально рукой сыграл, он ее не мог просто убрать, но пенальти же дали. На мой взгляд это равнозначные ситуации.
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eleng
1476687656
Ясна твоя точка зрения, твой клуб не обижают судьи. Тебе бы непредвзятости в комментариях побольше, а то топишь откровенно, не стесняясь..... ещё бы комментировал нормально, а то одни ляпы.
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Sany-116
1476694189
Прям сказал как в воду пер...дну..л,а зачем тогда тренироваться выходить на поле играть если на поле всё решают безбородые еськовы и.т.д.
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