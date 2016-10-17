Орлов: «Зачем набрасываться на судью после каждого матча? Это некрасиво»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил недовольство тем, что в российской Премьер-лиге много скандалов вокруг судейства.

«Зенит» часто судят москвичи? Так у нас других нет, что поделать. Квалификация московских арбитров довольно высока. Пусть Безбородов судит в Питере, а Николаев, когда «Зенит» играет в Москве. Ничего страшного, такое уже бывало. Нужно смотреть не на место проживания, а на квалификацию. Но в любом случае, то, что тренеры и игроки все время говорят о судействе, это неправильно. Я бы на месте РФС порекомендовал комитету по этике сделать заявление: «Дайте спокойно работать судьям, они сами разберутся». Есть департамент судейства, их профессиональное сообщество. Не следует игрокам и особенно тренерам постоянно высказываться на эту тему.

Каррера говорил: «Я получаю деньги не за то, что комментирую судей, а за то, что тренирую команду». Это правильный подход. Он итальянец, все понимает. Нужно перейти к цивилизованным отношениям. Зачем набрасываться на судью после каждого матча? Этому способствуют некоторые игроки и особенно тренеры. Это некрасиво, это разбивает представление о футболе среди болельщиков. Они тоже подвержены влиянию: «Ой, тот игрок что-то сказал, наш тренер сказал». Должна быть этика», – заявил Орлов.