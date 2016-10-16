В услугах Миранчука заинтересованы «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин»

Полузащитник Алексей Миранчук может уйти из «Локомотива» в следующем году. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. По его словам, в услугах 20-летнего игрока заинтересованы четыре российских клуба.

«У Миранчука скоро заканчивается контракт, в конце 2017 года. К нему есть большой интерес от разных команд, которые готовы платить: «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин».

«Локомотив» желает сохранить Миранчука, но его агенты ищут наиболее оптимальный вариант. Зарплата, которую хотят для своего клиента представители футболиста, чуть больше 1,5 миллиона евро, плюс подъемные. Поэтому большой вопрос, где Миранчук продолжит карьеру», – заявил Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».