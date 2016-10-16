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  • В услугах Миранчука заинтересованы «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин»

В услугах Миранчука заинтересованы «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин»

16 октября 2016, 22:01
17

Полузащитник Алексей Миранчук может уйти из «Локомотива» в следующем году. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. По его словам, в услугах 20-летнего игрока заинтересованы четыре российских клуба.

«У Миранчука скоро заканчивается контракт, в конце 2017 года. К нему есть большой интерес от разных команд, которые готовы платить: «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин».

«Локомотив» желает сохранить Миранчука, но его агенты ищут наиболее оптимальный вариант. Зарплата, которую хотят для своего клиента представители футболиста, чуть больше 1,5 миллиона евро, плюс подъемные. Поэтому большой вопрос, где Миранчук продолжит карьеру», – заявил Арустамян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Краснодар Рубин Миранчук Алексей
Комментарии (17)
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kanav67
1476644904
Вот они российские реалии. Игрок, который пока еще ничего из себя не представляет , требует астрономических денег. Неизвестно, что из него выйдет через пару лет, а миллионы нужны сейчас.
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MadPampers
1476645071
20-ти летний юнец хочет зарплату в 1,5 миллиона евро, толком ничего и не показав, вот он лимит по-русски, суровый и беспощадный.
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XaXatyn
1476646839
Как же это надоело ! Своим огромным баблом весь футбол сломали ! Где те люди к которым относятся с большим уважение , где те кто играет и показывает классную игру , а не выбив себе зарплату еле ходят по полю !
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Kulimen
1476647135
Все с ним ясно, прямая дорога в Зенит на лавку.
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Asbjorn
1476648725
В зените на банке сидеть будет
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Бриг
1476649756
В Зенит ему не надо - там свои не хуже на лавке. Он и сам это должен понимать.
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KB_Krasnogorsk
1476652273
В СПб на лавке будет сидеть, это факт
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Анатолий Одинец
1476652824
еще один переоцененный игрок
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bumer_moscow
1476683843
Никакой.Раз в пол года выстрелит потом бревном играет.
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baddy
1476712515
В Спартак в пару к Зобнину, а в Лохо он протухнет с Шпалычем.
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