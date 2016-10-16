Левников: «Зенит» всегда судили московские арбитры»

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о назначении на матчи питеского клуба московских арбитров.

«На матчи немосковских команд назначаются московские арбитры. На матч «Зенита» с московскими командами ни разу не назначался арбитр из Москвы. С точки зрения положения о назначении, никаких нарушений не происходит, а за всю историю «Зенит» всегда судили московские арбитры. Вообще ни в одной стране, ни в ФИФА, ни в УЕФА не учитывается вопрос, что арбитр из какого-то города является конкурентом какого-то клуба. Судьи не являются болельщиками ни одной из команд и придерживаются только принципа нейтральности. На игру «Зенита» с одной из московских команд не будет назначен московский судья без согласия санкт-петербургского клуба», – заявил Левников.