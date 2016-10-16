Смолов за 30 миллионов купил такой же автомобиль, как у Роналду

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов приобрел новый автомобиль Lamborghini Aventador матово-черного цвета. По информации «Лайфа», стоимость данного суперкара составляет около 30 миллионов рублей. Отметим, что обладателем такого же автомобиля является нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил восемь голов, и является лучшим бомбардиром чемпионата России.