Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Футболисты «Ростова» играли по-хамски, за что заслуженно были удалены»

Рейнгольд: «Футболисты «Ростова» играли по-хамски, за что заслуженно были удалены»

16 октября 2016, 06:19
70

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку судейству в матче красно-белых с «Ростовом» (1:0) в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Предвзятое судейство?! Это все глупости! Игрокам «Ростова» по ходу матча не нужно было хулиганить. Все было по делу, и здесь нет разницы, «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Футболисты гостей играли по-хамски, за что заслуженно были удалены. В первом эпизоде Федор Кудряшов чуть ребра не сломал Роману Зобнину, а ведь игрока «Ростова» арбитр предупреждал, что будет следить за ним, Кудряшов с первых минут был агрессивным, зато с улыбочкой ходил. Так в футбол нельзя играть!

Что касается второго удаления, то там Сесар Навас срубил соперника, имея первое предупреждение! Какое предвзятое судейство?! Наоборот, если бы этого судейства не было бы — всех арбитров нужно было бы разгонять. Все по игре, по правилам, и я говорю это не потому, что речь идет о «Спартаке», просто все было по делу!», – заявил Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Рейнгольд Валерий
Комментарии (70)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
d_joker
1476588886
Все правильно сказал все по делу!!!!
Ответить
monser08
1476594574
Вы чё гоните на спартак, бросте там одни святые люди. И ваще - всё правильно.Правда хрюндели???
Ответить
vladimir-7
1476597092
Что-то твои помощники-эксперты Мостовой, Ловчев и другие из свинарника, молчат. Судейская работа в этом матче экспертизе не подлежит. Но нужно помнить, что Спартаку во втором круге нужно ехать в Ростов и там он получит по-полной.
Ответить
agrmark
1476597620
Совершенно верно - Ростов играл очень "грязно. Так нельзя!!
Ответить
опус 2
1476597641
Я не болею ни за Спартак,ни за Ростов .Скажу так- в первом тайме Ростов переиграл Спартак тактически,но вот Кудряшов вышел с целью убить кого -нибудь,его удалять нужно было,даже, по совокупности нарушений!
Ответить
BAIv
1476598320
свиное хрюканье, а вы как играли???
Ответить
ufos73
1476599456
Здесь многие орут, потому что сейчас модно против Спартака болеть. Многие ли тут видели саму игру? Вряд ли, за то они читают что пишут другие ))) В чем отличие между зенитом и ростовом, с Бомжами все признают грубейшую ошибку свистуна, а с ростовом, пряиая КК конечно перебор, но кто видел игру скажут, что к тому времени Кудряш уже наиграл на ЖК, судья его прост жалел...
Ответить
RedWhiteFans2
1476599612
Представляю как нормальные люди ржут, читая всех неадекватных, рвущих свои глотки и находящих более и более хамские выражения для своих оппонентов. Объективность-вымирающее слово. То, что у Ростова было 2 железобетонных момента и они ими не воспользовались имея 12 игроков из разных сборных - это что?? То, что Кудряшев из каждого единоборства выходил с умным замечанием-это что? И совокупность 2-х желтых кстати превращает их в красные.
Ответить
franck_ribery
1476600904
про Кудряшова все верно! Он с самого начала очень грубо начал играть против Зобнина, лягался, ну а потом и заслуженнно прошел отдыхать! Спартак играл безобразно! Ростову уважуха за характер! Молодцы! Ну а Спартак против 9 человек реально мог проиграть! Отскочили как и ЦСКА с Уфой
Ответить
Sany-116
1476603067
Я думал люди к стрости становятся мудрыми,справедливыми, но нет рейнгольд доказывает обратное.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+