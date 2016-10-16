Рейнгольд: «Футболисты «Ростова» играли по-хамски, за что заслуженно были удалены»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку судейству в матче красно-белых с «Ростовом» (1:0) в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Предвзятое судейство?! Это все глупости! Игрокам «Ростова» по ходу матча не нужно было хулиганить. Все было по делу, и здесь нет разницы, «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Футболисты гостей играли по-хамски, за что заслуженно были удалены. В первом эпизоде Федор Кудряшов чуть ребра не сломал Роману Зобнину, а ведь игрока «Ростова» арбитр предупреждал, что будет следить за ним, Кудряшов с первых минут был агрессивным, зато с улыбочкой ходил. Так в футбол нельзя играть!

Что касается второго удаления, то там Сесар Навас срубил соперника, имея первое предупреждение! Какое предвзятое судейство?! Наоборот, если бы этого судейства не было бы — всех арбитров нужно было бы разгонять. Все по игре, по правилам, и я говорю это не потому, что речь идет о «Спартаке», просто все было по делу!», – заявил Рейнгольд.