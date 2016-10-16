Червиченко: «В России нет футбола. Зачем ходить на стадион? Чтобы посмотреть на клоуна Безбородова?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейство в РФПЛ после матча десятого тура между московским клубом и «Ростовом» (1:0). Напомним, главный судья этой встречи Владислав Безбородов удалил игроков ростовчан Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

«Чтобы выигрывать, нужно научиться громко рыдать. Сначала ты плачешься, что судьи тебя душат, а в следующем матче судейство оказывается лучше некуда. После игры с «Зенитом» Денис Глушаков задавался вопросом, нравится ли питерцам так выигрывать. Сегодня я понял, как нравится побеждать «Спартаку».

Когда Леонид Слуцкий сказал, что в России нет футбола, он оказался абсолютно прав. У нас есть три–четыре клуба, которые меряются своими амбициями и таким образом убивают футбол. А потом все удивляются, почему люди не покупают трансляции матчей, не ходят на игры. Зачем приходить на стадион? Посмотреть на клоуна Безбородова?

Все, что сегодня произошло, было понятно еще до начала матча. О чем мы потом говорим? В чем интерес футбола? Такими темпами через три–четыре года для лидеров пропишут специальные правила. Самое печальное, что в этом участвуют руководители клубов. Как вы думаете, почему судил Безбородов? Потому что не поставишь же парня, который работает в ФНЛ, он обязательно сделает какую-нибудь невыгодную дурость.

Посмотрите на статистику «Ростова». Уже сколько матчей они заканчивают вдесятером. А теперь посмотрите на выступление ростовчан в Европе. Где же там обилие этих карточек? Там борьба сложнее, но нет стольких нарушений, как в РФПЛ. Все потому, что «Ростов» мешает. У нас идет соревнование, кто лучше договорится с судьей. С такой игрой «Спартак» хочет стать чемпионом, но зачем? Чтобы кого-то порадовать?

По сегодняшней игре могу сказать, что «Спартак» ничего не показал. В первом тайме был хуже «Ростова», а во второй половине игры происходящее на поле сложно было назвать футболом. После второй карточки я ушел со стадиона, потому что не собирался смотреть сегодня цирк», — сказал Червиченко.