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  • Червиченко: «В России нет футбола. Зачем ходить на стадион? Чтобы посмотреть на клоуна Безбородова?»

Червиченко: «В России нет футбола. Зачем ходить на стадион? Чтобы посмотреть на клоуна Безбородова?»

16 октября 2016, 01:25
80

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейство в РФПЛ после матча десятого тура между московским клубом и «Ростовом» (1:0). Напомним, главный судья этой встречи Владислав Безбородов удалил игроков ростовчан Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

«Чтобы выигрывать, нужно научиться громко рыдать. Сначала ты плачешься, что судьи тебя душат, а в следующем матче судейство оказывается лучше некуда. После игры с «Зенитом» Денис Глушаков задавался вопросом, нравится ли питерцам так выигрывать. Сегодня я понял, как нравится побеждать «Спартаку».

Когда Леонид Слуцкий сказал, что в России нет футбола, он оказался абсолютно прав. У нас есть три–четыре клуба, которые меряются своими амбициями и таким образом убивают футбол. А потом все удивляются, почему люди не покупают трансляции матчей, не ходят на игры. Зачем приходить на стадион? Посмотреть на клоуна Безбородова?

Все, что сегодня произошло, было понятно еще до начала матча. О чем мы потом говорим? В чем интерес футбола? Такими темпами через три–четыре года для лидеров пропишут специальные правила. Самое печальное, что в этом участвуют руководители клубов. Как вы думаете, почему судил Безбородов? Потому что не поставишь же парня, который работает в ФНЛ, он обязательно сделает какую-нибудь невыгодную дурость.

Посмотрите на статистику «Ростова». Уже сколько матчей они заканчивают вдесятером. А теперь посмотрите на выступление ростовчан в Европе. Где же там обилие этих карточек? Там борьба сложнее, но нет стольких нарушений, как в РФПЛ. Все потому, что «Ростов» мешает. У нас идет соревнование, кто лучше договорится с судьей. С такой игрой «Спартак» хочет стать чемпионом, но зачем? Чтобы кого-то порадовать?

По сегодняшней игре могу сказать, что «Спартак» ничего не показал. В первом тайме был хуже «Ростова», а во второй половине игры происходящее на поле сложно было назвать футболом. После второй карточки я ушел со стадиона, потому что не собирался смотреть сегодня цирк», — сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Червиченко Андрей Безбородов Владислав
Комментарии (80)
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red-white-forever
1476570542
мразь редкостная, чемодан, вокзал, Ростов помнит еще?? ну вот и пиздуй червь, для тебя Ростов шикарен конечно
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deinego77@yandex.ru
1476570854
Красава!!! Респект и уважуха!! Здорово сказал !!!
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lekseij2007
1476572256
ИСТИНА!!!!! Ставьте мне хоть 100 минусов! Но это именно так! И дело не спартаке и сегодняшней игре, а в целом футболе РФ.
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RussianHorse
1476572637
Согласен,спартачи-циркачи своего ручного судейку зарядили.
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tootoo
1476572784
Мда.. Сколько времени уже прошло, а Червиченко всё ещё яростно болеет против Спартака по принципу "У меня не получилось со Спартаком, так пусть теперь и у них не получится!"
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Боцман52
1476573675
Тогда уж будь последователен. А то с Зенитом надо самим лучше играть, а тут все судья сделал. Гол то не судья Ростову забил, как говорили некоторые после матча с Зенитом.
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Garrincha58
1476595324
Червиченко полный РЕСПЕКТ у нас не футбол, а ЦИРК Мутко-Шапито
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alll-1
1476599763
сам он клоун обиженный
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alll-1
1476602329
сопли утрите .одни нытики на сайте .
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Fan Loko mik
1476603675
Да просто лишить лицензии этого ур.., короче судью и всё. Пожизненно лишить!!!! И завести уголовное дело за дачу взятки на руководителей Спартака. Считаю, нужно для России ввести совет судей, ну или экспертов, что бы прямо в ходе матча отменяли дебильные решения.
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