Бубнов: «Ростов» можно даже назвать фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Ростова» в предстоящем очном противостоянии в рамках 10-го тура РФПЛ

«Получается, что «Ростов» подойдет к матчу с красно-белыми в более оптимальном состоянии, нежели их соперник. В составе южан меньше изменений, команда более сбалансирована, играет надежнее и организованнее спартаковцев. Так что у гостей будет преимущество. Более того: считаю, что ростовчан можно даже назвать фаворитами предстоящей встречи.

В пользу спартаковцев же говорит только фактор своего поля, хотя красно-белые, как известно, и дома часто проигрывают. А вот среди проблем «Ростова» отметил бы то, что многие футболисты из этой команды во время паузы в чемпионате выступали за свои сборные, и трудно сказать, в каком состоянии они вернулись в расположение клуба. Но если гости все-таки выиграют, спартаковцы могут потерять сразу несколько позиций в турнирной таблице и не сумеют прервать свою неудачную серию. Поэтому «Спартак», конечно, будет играть на победу, осталось только узнать, в каком составе он будет это делать. Но мы знаем, что красно-белые могут проявить характер и удивить всех. И они обязаны это сделать, играя на своем поле», – заявил Бубнов.