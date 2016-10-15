Григорий Иванов: «Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить пять-шесть мячей от «Зенита»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что команда намерена противопоставить «Зениту» в матче 10-го тура РФПЛ.

«Зенит», конечно, на ходу, демонстрирует очень хороший футбол. Но мы никого не боимся, будем сражаться. Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить 5 – 6 мячей. Намерены дать бой питерцам.

На мой взгляд, в данном случае самое главное – бойцовский дух. «Урал» не добрал определенное число очков, так что нужно сражаться. Просто так никому ничего не подарим!», – заявил Иванов.