Григорий Иванов: Федотов – нормальный человек. Уверен, он не станет подсуживать «Зениту»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил уверенность, что матч с «Зенитом» в рамках 10-го тура пройдет без судейской предвзятости.

«Наш матч с «Зенитом» обслуживает Игорь Федотов. Он никогда не был замечен в необъективности. Нормальный человек, принципиальный, здоровый такой, что называется «десантник». Уверен, не станет подсуживать гостям, отработает нормально. Вообще, не стоит так много внимания уделять этой теме. Арбитр ошибся — присел на несколько игр и затем должен вернуться в строй. Но у нас же нет рефери, их не хватает! А те, кто есть, находятся под постоянным прессом, боятся напортачить. У ребят какой-то мандраж. Так что давайте относиться к ним снисходительнее!», – заявил Иванов.