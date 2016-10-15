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  • Григорий Иванов: Федотов – нормальный человек. Уверен, он не станет подсуживать «Зениту»

Григорий Иванов: Федотов – нормальный человек. Уверен, он не станет подсуживать «Зениту»

15 октября 2016, 06:59
7

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил уверенность, что матч с «Зенитом» в рамках 10-го тура пройдет без судейской предвзятости.

«Наш матч с «Зенитом» обслуживает Игорь Федотов. Он никогда не был замечен в необъективности. Нормальный человек, принципиальный, здоровый такой, что называется «десантник». Уверен, не станет подсуживать гостям, отработает нормально. Вообще, не стоит так много внимания уделять этой теме. Арбитр ошибся — присел на несколько игр и затем должен вернуться в строй. Но у нас же нет рефери, их не хватает! А те, кто есть, находятся под постоянным прессом, боятся напортачить. У ребят какой-то мандраж. Так что давайте относиться к ним снисходительнее!», – заявил Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Федотов Игорь
Комментарии (7)
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Диктор
1476507914
Да надеюсь на этот раз питерским хоть не будут подсуживать и игра будет честной и объективной.
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rubinovyi2
1476509762
Так,а остальные выходит не "десантники"?
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Аскорбин
1476513991
Не в игре с Уралом подсуживать,уважаемый господин президент.
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Diesel133
1476514640
правильно, он же Спартаку подсуживает
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ЯРБОЛ
1476539313
Мужики - бросьте ересь нести- зачем Зениту портрет портить ,они возьмут на класе
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