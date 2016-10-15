Карпин: «С Каррерой пришли новые эмоции. Теперь они спали, и результаты стали намного хуже»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился размышлениями о том, с чем связано ухудшение результатов команды в последних матчах.

«С Каррерой в «Спартак» пришли новые эмоции. Если сравнивать итальянца с Димой Аленичевым по характеру и темпераменту, понятно, что это разные люди.

Что-то нового в игре «Спартака», помимо эмоций, я не видел и сейчас не вижу. Возможно сейчас эти эмоции спали, из-за этого и результаты стали намного хуже, чем были в начале чемпионата», – сказал Карпин.