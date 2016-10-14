Осужденным за беспорядки на Eвро-2016 российским болельщикам смягчено наказание

Суд в Провансе смягчил наказания российским болельщикам Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву, осужденным за участие в беспорядках во время Евро-2016. Напомним, после беспорядков в Марселе перед матчем группового турнира, участие в котором принимала сборная России, Ерунов, Горбачев, а также Николай Морозов получили сроки от одного до двух лет лишения свободы.

«Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачеву на 3 месяца, Ерунову на 6. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев. Теперь в ноябре предстоит рассмотрение судом ходатайства о выдворении 3 российских болельщиков, отбывающих наказание в Марселе, из Франции», – заявил в своем твиттере глава ВОБ Александр Шпрыгин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает