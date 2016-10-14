Луческу отметил важность Кокорина для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поведение форварда команды Александра Кокорина в ресторане Монако после Eврo-2016.

«После инцидента в Монако я почти сразу же восстановил его в правах, если так можно сказать, – доверил место в составе на матч за Суперкубок. С тех пор Александр выглядит хорошо – это важный для нас исполнитель.

Я не стал слушать советы о каких-то дополнительных наказаниях, ведь то, что он сделал, – это чистейшее «детство». Не понимаю и того, что Кокорина до сих пор не вызывают в сборную. Нападающий сполна заплатил за свой поступок. И этого достаточно. Просто, как мне кажется, Саша во многом остается ребенком. Все мы в детстве и юношестве совершали глупости. Наказание же должно быть адекватным ошибкам, которые совершил человек.

Есть многие моменты в игре Кокорина, которые нужно изменить, но его КПД я доволен. Форвард участвовал во многих острых моментах и голах. Правда, он виновен в четырех пропущенных нами мячах – фолил не по делу. Но тут палка о двух концах. Хорошо, что Кокорин возвращается в оборону, но там порой принимает неверные решения», – заявил Луческу.