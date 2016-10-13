Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал послом гостеприимства в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал глава городского комитета оп туризму Андрей Мушкарев.

«Мы запускаем программу, по которой будем приглашать известных спортсменов, музыкантов, артистов и так далее, через которых весь мир узнает, что к нам можно приехать», – приводит слова Мушкарева Welcome2018.

Также он отметил, что до Нового года власти города намерены привлечь до десяти послов гостеприимства.

Напомним, недавно Зидан с супругой провели в Санкт-Петербурге два дня.