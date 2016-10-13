Перед «Уфой» поставлена задача финишировать в РФПЛ на восьмом месте

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о задачах команды на сезон и о финансовых успехах клуба.

«Задача «Уфы» на этот сезон – занять восьмое место. Это большой прорыв для команды – заполучить такого специалиста, как Виктор Гончаренко. У него учатся все, в том числе и я.

В этом году мы отбили 45% нашего бюджета. Если меня не уволят, «Уфу» по собственному желанию я не покину!», – сказал Газизов.

Добавим, что после девяти туров «Уфа» с 12 очками находится на девятом месте.