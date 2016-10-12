Волонтеры ЧМ-2018 помогут в организации матча между «Спартаком» и «Ростовом»

Активисты волонтерского центра чемпионата мира-2018 помогут с организацией встречи 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», которая состоится в субботу, 15 октября, на «Открытие Арене». Об этом поведал директор центра Максим Харитонов. Во время поединка волонтеры будут оказывать помощь по функции «билетная программа» и в координировании зрительских потоков.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый волонтер смог получить удовольствие от своей помощи на чемпионате мира и для этого заранее выбрал подходящее ему функциональное направление. Вот почему участие в проведении подобных матчей – это шанс для каждого узнать как можно больше о тех или иных функциях», – сказал Харитонов.