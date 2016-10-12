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«Зенит» предложил Витселю продлить контракт

12 октября 2016, 10:38
17

«Зенит» готов сделать предложение о продлении действующего контракта бельгийцу Акселю Витселю. Текущее соглашение рассчитано до лета 2017 года, и, согласно правилам ФИФА, вскоре футболист может вести переговоры с любым клубом, не извещая о своих планах нынешнего работодателя.

Руководство клуба из Санкт-Петербурга вряд ли рассчитывает бесплатно терять своего игрока, за которым прошедшим летом была открыта настоящая охота. Наиболее активно в этом плане себя проявил «Ювентус», который до последних минут трансферного окна пытался заполучить игрока сборной Бельгии.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Витсель Аксель
Комментарии (17)
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Partizanmett
1476258334
Уйдет бесплатно
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MEHROJ ЗЕНИТ
1476259818
Продлит конечно
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neveldomha
1476260462
Продадут зимой.
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FCZenit1990
1476260503
продлит и продадим подороже
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mdu86
1476261622
Думаю не будут продлевать
Ответить
ivanthebest
1476265257
Думаю патлатый не продлит... Ибо бомжи уже один раз его кинули и не выполнили обещание, кинут и ещё раз, такова их натура...
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Фан666
1476271372
Он сбежать хочет изо всех сил а они ему подлить
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семечкин
1476274619
Звонит как-то Митрофанов вечерком Витселю:
- алло, Витёк, зайди в офис на неделе, контракт подпишем...
- да я в Юве собрался..зачем мне контракт?
-а затем, чтоб не за 5 лямов тебя отдать, а за 30... зайди!
-ладно, подумаю..
звонит Витсель в Юве:
-привет мужики, вы меня ждёте ещё?
-ждём! а что?
-да тут Митрофанов предлагает контракт подписать..
-зачем?
- а чтоб вы купили не за 5 лямов, а за 30..
-а ты что?
-обещал подумать..
-слышь, Витёк, ты не подписывай, мы теье миллион дадим!!!
-хорошо, я подумаю..
звонит Витсель Митрофанову:
- слышь, Митрофанов, я не буду подписывать, мне Юве миллион даёт..
- я тебе 2 дам, зайди подпишем..
-хорошо, я подумаю..
звонит Витсель в ЮВЕ:
-слышь, Юве, мне Митрофанов 2 ляма даёт, я подпишу..
- не подписывай, мы 3 дадим.
-хорошо, я подумаю..
звонит Витсель Митрофанову:
- мне Юве 3 даёт, я не подпишу..
-я 4 дам, подписывай..
-хорошо, я подумаю
)))))))))))))))))))))
==============================================================
звонит Витсель Митрофанову
- мне Юве 26 даёт, не подпишу....
- ну ладно, тогда не приходи...
вот такая интрига))))
Ответить
Protosser
1476274882
Вот хрен на воротник, а не контракт. Надо было отпускать за нормальные деньги.. А теперь - пусть лососнут тунца..
Ответить
Protosser
1476355668
А чего заминусовали-то, ушлепки?) Я что-то не по делу сказал?)
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