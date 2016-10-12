«Зенит» предложил Витселю продлить контракт

«Зенит» готов сделать предложение о продлении действующего контракта бельгийцу Акселю Витселю. Текущее соглашение рассчитано до лета 2017 года, и, согласно правилам ФИФА, вскоре футболист может вести переговоры с любым клубом, не извещая о своих планах нынешнего работодателя.

Руководство клуба из Санкт-Петербурга вряд ли рассчитывает бесплатно терять своего игрока, за которым прошедшим летом была открыта настоящая охота. Наиболее активно в этом плане себя проявил «Ювентус», который до последних минут трансферного окна пытался заполучить игрока сборной Бельгии.