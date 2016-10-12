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    Каррера: «После отставки Аленичева меня попросили возглавить «Спартак» на два матча»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем назначении на этот пост.

    «После того, как ушел в отставку Аленичев, руководство спросило меня, готов ли я возглавить команду на два матча, чтобы они за это время нашли нового главного тренера. Я с радостью согласился, не надеясь остаться на более длительное время. Думал, после двух игр придет новый тренер.

    Очевидно, что в этот период я был убедителен, а уверенности мне придала команда», – сказал Каррера.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    12.10.2016 01:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2269

      dyema 12 октября 2016, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да-а не повезло мужику! Не знал он в какую клоаку залезает, а то его радости не было-бы и следа)))

      -4
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    • ...
      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 12 октября 2016, 06:43

      Скоро и ты пойдеш домой как и олень

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 12 октября 2016, 02:28

      "...Спартак М была когда-то самой успешной командой ... Но со временем она вступила в затяжной кризис, связанный с тренерами, который не позволяет ей достичь максимального уровня национального турнира с 2001 года. С ликвидацией всех надежд в отборочном раунде Лиги Европы от ног киприотов из скромной "АЕК Ларнака" начались очередные перестановки в руководстве. "Позор" ! - и это привело к смене ведущего специалиста Аленичева и продвижение на роль главного тренера Массимо Карреры. " - из зарубежной хроники.




      Спартак, что будет дальше?.. Давайте уже играть уже ! Ё.

      4
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 12 октября 2016, 01:43

      ушел в отставку Аленичев

      -3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Анатолий Одинец 12 октября 2016, 02:28

      Дружище, так не надо шутить!... таким тоном, и с таким ебалом обычно объявляют о кончине дорогого человека...

      Нормально всё будет, успокойся. Спартак будет чемпионом, Аленичев ( классный игрок!) -будет при деле... Главное -все живы, здоровы и войны нет. Удачи всем болелам. С ув.



      3
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > Дон Посей 12 октября 2016, 09:45

      Поржал от души:-)Про еб.. и коммент прям в тему!

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