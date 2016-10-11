Каррера: «Наша цель – выиграть чемпионат спустя долгие годы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, как он себя ощущает в роли главного тренера.

«Быть помощником и главным тренером – это, очевидно, разные вещи. Сейчас я испытываю намного больше стресса. От нас ждут многого, хотя мы и проиграли последние матчи. Вылет команды из Лиги Европы привел к моему назначению. Наша цель – спустя долгие годы выиграть чемпионат России», – сказал Каррера.

Также наставник поделился воспоминаниями о своем приходе в клуб.

«Спартак» связался со мной во время Евро-2016. Они искали человека, который мог бы тренировать защитников и говорит на итальянском. Тогда у меня не было гарантии, что я вместе с Конте поеду в «Челси». По некоторым причинам я думал об уходе из сборной. У меня не было много времени на размышления, я решил, что это интересный вызов, и согласился».