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  • Федун: «Не хочу обращать на новости про Карреру никакого внимания»

Федун: «Не хочу обращать на новости про Карреру никакого внимания»

11 октября 2016, 20:25
15

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможной отставке главного тренера Массимо Карреры.

«Честно говоря, я впервые слышу об этом, даже не видел в прессе подобных сообщений. По этому поводу могу сказать только одно: пишут всякую ерунду. Даже не хочу обращать на это никакого внимания», – сказал Федун.

Ранее сообщалось, что он хочет сменить наставника на российского специалиста.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (15)
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тётя ASYA
1476207593
денег не хочется тратить вот и весь базар!!!!!!!!!!
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Kollljan
1476207598
Посмотрим, обратишь ты внимание на Карреру после поражения от Ростова.
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Молчуновский
1476208036
Федун: «Не хочу обращать на Карреру никакого внимания, но не получается, больно уж люб он мне»
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Legioner-05
1476208619
Нет дыма без огня,что то много Спартака в последнее время)
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семечкин
1476210634
ну и славно!!!
иногда нет более приятной новости, чем новость, об отсутствии всяких новостей!!
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Диктор
1476210968
Если это правда-то уважуха.
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Polilux
1476213189
Мясное руководство много курит. Вы вообще без башни что-ли ?
Ответить
Denideni
1476221489
У нас что пресса, что уровень футбола. Одинаковы!!!!
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Дон Посей
1476224726
Пиярються, як хряки на свынохферме... Що, Каррера не дав зробыть комусь карьеру?
Федун Леонид Арнольдович родился 5 апреля 1956 года в Киеве.
В 1977 году окончил военно-политический факультет Ростовского высшего военного командного училища имени М. И. Неделина.
С 1984-го по 1992-й преподавал политэкономию в Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Дослужился до звания полковника.
В 1993-м завершил обучение в Высшей школе приватизации и предпринимательства по специальностям «социология» и «работа с ценными бумагами».
В 1993-1994 годах занимал должность генерального директора АО «Лукойл-Консалтинг».
С 1995-го стал вице-президентом ОАО «Лукойл» и создал брокерскую компанию «Лукойл-резерв-инвест» (сейчас «ИФД КапиталЪ»).
На настоящий момент является председателем совета директоров «ИФД КапиталЪ», а также членом совета директоров и вице-президентом по стратегическому развитию «Лукойла».
....
Давай, Спартак, отрабатывай КапиталЪ!!!
Ответить
Дэс
1476227256
Достали уже. С бомжами судью купили, перед матчем с курбастовом слухи пустили, даже не представляю, что будет перед матчем с конями... А ведь это может исходить, как от одного клуба, так и от нескольких. И всё из за того, что видно и дилетанту, что Спартак стал сильнее. Честно выигрывать не хотят. Это говорит о трусости, подлости и слабости. Удар в спину. Но ничего, дамоклов меч висит над такими всегда! Ни про один клуб ведь так не пишут и так не волнуются перед игрой с ним. Страх и уважение, всегда были, есть и будут перед гладиатором, в какой бы форме не находился Спартак! А завистники и особенно малолетки, которые даже не понимают, что такое болеть за клуб, пускай брызжут слюной перед монитором от правды и своей злости, ведь они только это и могут, что оставлять "умные комментарии".
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