Федун: «Не хочу обращать на новости про Карреру никакого внимания»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможной отставке главного тренера Массимо Карреры.

«Честно говоря, я впервые слышу об этом, даже не видел в прессе подобных сообщений. По этому поводу могу сказать только одно: пишут всякую ерунду. Даже не хочу обращать на это никакого внимания», – сказал Федун.

Ранее сообщалось, что он хочет сменить наставника на российского специалиста.