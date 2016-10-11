Федун: «Не хочу обращать на новости про Карреру никакого внимания»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможной отставке главного тренера Массимо Карреры.
«Честно говоря, я впервые слышу об этом, даже не видел в прессе подобных сообщений. По этому поводу могу сказать только одно: пишут всякую ерунду. Даже не хочу обращать на это никакого внимания», – сказал Федун.
Ранее сообщалось, что он хочет сменить наставника на российского специалиста.
Источник: Известия
иногда нет более приятной новости, чем новость, об отсутствии всяких новостей!!
Федун Леонид Арнольдович родился 5 апреля 1956 года в Киеве.
В 1977 году окончил военно-политический факультет Ростовского высшего военного командного училища имени М. И. Неделина.
С 1984-го по 1992-й преподавал политэкономию в Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Дослужился до звания полковника.
В 1993-м завершил обучение в Высшей школе приватизации и предпринимательства по специальностям «социология» и «работа с ценными бумагами».
В 1993-1994 годах занимал должность генерального директора АО «Лукойл-Консалтинг».
С 1995-го стал вице-президентом ОАО «Лукойл» и создал брокерскую компанию «Лукойл-резерв-инвест» (сейчас «ИФД КапиталЪ»).
На настоящий момент является председателем совета директоров «ИФД КапиталЪ», а также членом совета директоров и вице-президентом по стратегическому развитию «Лукойла».
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Давай, Спартак, отрабатывай КапиталЪ!!!