Андрей Федун: «Возможно, подадим в суд за клевету. Информация об отставке Карреры – «утка»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал информацию о том, что клуб может отправить в отставку главного тренера Массимо Карреру.

«Возможно, мы подадим в суд за клевету. Создается впечатление, что кто-то пытается раскачивать лодку перед важными матчами с «Ростовом» и ЦСКА. «Спартак» идет первым, похоже, это кому-то не нравится – другого объяснения подобным публикациям нет. С Каррерой заключен контракт – это не шутки. За заметкой Life ничего не стоит – обыкновенная «утка», – сказал Андре Федун.