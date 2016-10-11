Каррера: «В РПФЛ действует лимит, так что хотелось бы подписать нескольких россиян»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился трансферными планами и рассказал об изменениях, которые он внес в игру команды.

«Поскольку в России действует лимит на легионеров, то мне хотелось бы подписать нескольких россиян.

Поначалу мы пользовались тактической схемой 3-5-2, которую ранее использовал Аленичев. Затем я решил, что для того набора игроков, который у меня есть, лучше подойдет схема 4-2-3-1», – сказал Каррера.

Также наставник поделился впечатлениями от жизни в Москве.

«Сейчас я живу только футболом, а моя семья по-прежнему находится в Италии. Я не очень много гулял по Москве, но уже понял, что город хороший. Что меня и вправду удивило, так это убийственные пробки. Я все еще пользуюсь услугами переводчика, хотя желание выучить русский есть. У меня контракт до 2018 года, и я надеюсь, что к тому времени уже буду говорить по-русски».