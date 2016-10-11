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  • Каррера: «В РПФЛ действует лимит, так что хотелось бы подписать нескольких россиян»

Каррера: «В РПФЛ действует лимит, так что хотелось бы подписать нескольких россиян»

11 октября 2016, 19:09
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился трансферными планами и рассказал об изменениях, которые он внес в игру команды.

«Поскольку в России действует лимит на легионеров, то мне хотелось бы подписать нескольких россиян.

Поначалу мы пользовались тактической схемой 3-5-2, которую ранее использовал Аленичев. Затем я решил, что для того набора игроков, который у меня есть, лучше подойдет схема 4-2-3-1», – сказал Каррера.

Также наставник поделился впечатлениями от жизни в Москве.

«Сейчас я живу только футболом, а моя семья по-прежнему находится в Италии. Я не очень много гулял по Москве, но уже понял, что город хороший. Что меня и вправду удивило, так это убийственные пробки. Я все еще пользуюсь услугами переводчика, хотя желание выучить русский есть. У меня контракт до 2018 года, и я надеюсь, что к тому времени уже буду говорить по-русски».

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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MixterFS
1476202666
Грацио Бл*ть
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a-rakhmatov
1476202668
Не было бы лимита, Каррера итальяшками укомплектовал бы команду)))
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Мамай Кокорин
1476202953
Беришу было бы не плохо подписать
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kanav67
1476203024
Вряд ли он дотянет до 18 года, а выучить русский за пару месяцев не получится. Святой Федун нетерпелив!!!
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Pilottt
1476203232
Развивай молодежь
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richi
1476206219
У Спартака же в академии сплошь Месси с Суаресами, зачем же чужих то россиян подписывать?
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Фан666
1476206847
Где он достойный россиян то найдёт сейчас? Дзагоева что ли перекупит? Разве что Баженова вернуть как свободного агента, с ним хоть в квадрат на тренировке погонять можно
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Igornv
1476207493
Вот это разговор
Ответить
Legioner-05
1476208353
Из Спартак-2 посмотреть нечего что-ли!?
Ответить
Опорник84
1476255329
Где их взять качественных Российских футболистов!
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