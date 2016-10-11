«Шинник» готов начать погашать долги по зарплатам

В руководстве «Шинника» заверили, что в ближайшие дни клуб начнет погашать задолженности перед игроками команды.

«Мы находимся в стадии ожидания, на следующей неделе уже должны начать работу по этому вопросу. К своим обязанностям приступил заместитель губернатора Ярославской области Костин Виктор Геннадьевич, который будет курировать спорт. Два года назад он уже курировал эти вопросы, поэтому работа ему знакома. Сегодня мы с Костиным встречались, и он обещал заняться вплотную всеми нашими проблемами. В ближайшее время «Шинник» начнет погашать долги по зарплатам»,– заявил генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов.