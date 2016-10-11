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  • Червиченко: «Сейчас становится видно, что квалификация Карреры не высока»

Червиченко: «Сейчас становится видно, что квалификация Карреры не высока»

11 октября 2016, 14:16
39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг сомнению уровень квалификации Массимо Карреры для работы наставником красно-белых.

«Логично, что Федун не доверяет Каррере. Я сам не понял этого назначения. Это решение было импульсивным и эмоциональным. Последние матчи показали, что оборона, которой итальянец должен был изначально заниматься в команде, так до сих пор и не выстроена. Успехи, которые были на начальном этапе, так же были несколько эмоциональными, да и соперники были не самые сильные. Сейчас становится видно, что квалификация Карреры не высока.

Если Федун хочет видеть у руля «Спартака» россиянина, то это намек на кандидатуру Курбана Бердыева. Другого человека, который мог бы поднять красно-белых до высот, я не вижу. В прошлый раз не удалось найти взаимопонимания, можно попытаться еще. Бердыев чувствовал ответственность за большое дело и не пошел на любых условиях в «Спартак», – заявил Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (39)
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Каратель помойников
1476186944
я вот думаю квалификация червяко очень низка-развалил клуб,а теперь высказывается как специалист,да и журналисты что у него берут вью по ходу тоже жёлтые дилетанты
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ильиных
1476187338
Завалил бы ты свой жиртрест,сиди тихонько плюшками балуйся .
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a-rakhmatov
1476187925
Рано судить итальяшку, надо дождаться конца сезона....
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luke-c1
1476188410
Кто помнит удачные трансферы Червиченко в Спартаке? Сони и Данишевский его работа?) Где хоть они сейчас?
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Ден 781
1476188556
А Бердыев россиянин ????
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Дарумаш
1476190661
Надо назначить троицу, то есть Бубнова, Ловчева и Рейнгольда, все будет "спартаковский дух", балоболство и пустозвонство
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семечкин
1476191127
Хердыева вам, а не Бердыева!!! Бердыев хочет футболом заниматься, а не тратить жизнь на разную подковёрную вонь..... чем Спартак лучше Ростова? да ничем!!! игроки все с двумя ногами и одной головой и вместо того, чтоб завоёвывать авторитет у разных богатеньких дядек и привередливых спартаковских фанатов, Курбан будет работать с Ростовом и воплощать в жизнь своё понимание футбола, которое в Рубине не успел воплотить... Лучше быть хозяином в своём доме, чем управляющим в чужом отеле, пусть и семизвёздочном!
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JUVIO
1476192625
Я свиней конечно не люблю , но твою мать Спартак это не реал сука ты жирная , один проигрышш и карера плохой , вот аленичев лучшеее - проебался все что можно было . Как же заебали эти пиздобляди , и бубнова туда же
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ivanthebest
1476195264
Заткните его уже кто-нибудь... Как заебал всякую хуету уже излагать... Это конченое мудло всегда ненавидело Спартак, добравшись до власти он его чуть не развалил и сейчас при каждом случае подсерает как позорная шавка...
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Sokoll_mga
1476196473
Квалификация спартака не велика:)
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