Червиченко: «Сейчас становится видно, что квалификация Карреры не высока»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг сомнению уровень квалификации Массимо Карреры для работы наставником красно-белых.

«Логично, что Федун не доверяет Каррере. Я сам не понял этого назначения. Это решение было импульсивным и эмоциональным. Последние матчи показали, что оборона, которой итальянец должен был изначально заниматься в команде, так до сих пор и не выстроена. Успехи, которые были на начальном этапе, так же были несколько эмоциональными, да и соперники были не самые сильные. Сейчас становится видно, что квалификация Карреры не высока.

Если Федун хочет видеть у руля «Спартака» россиянина, то это намек на кандидатуру Курбана Бердыева. Другого человека, который мог бы поднять красно-белых до высот, я не вижу. В прошлый раз не удалось найти взаимопонимания, можно попытаться еще. Бердыев чувствовал ответственность за большое дело и не пошел на любых условиях в «Спартак», – заявил Червиченко.