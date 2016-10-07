Саввиди: «Сто лет не видел Бердыева и еще сто лет видеть бы не хотел»

Председатель совета директоров холдинга «Группа Агроком» Иван Саввиди рассказал о прекращении сотрудничества с «Ростовом».

– Недавно вы заявили, что уведомили «Ростов» о прекращении спонсорства. Не пересмотрели свое решение?

– Они хорошо себя чувствуют и без нас, зачем мешать их комфорту? Сегодня совет директоров еще раз рассмотрит состояние дел. У нас до сих пор нет официального ответа от клуба. А это означает, что наши требования игнорируются. Мы о чем-то говорим, а они делают вид, что не слышат нас. Это оскорбляет достоинство компании, наносит ей вред и ущерб, а значит, наносит вред экономике страны и региона. Так быть не должно.

Это явно выраженное отсутствие стратегии и уважения к спонсору. Причем, во всей стране. Нужно формировать иное отношение к спонсорам. Поэтому мы видим: клубы умирают, у клубов огромные долги… Мы делаем вид, что этого нет. Потом традиционно: вызвали, наклонили, дали денег. Слава богу, в нашем случае это не так. С моей точки зрения, людей, которые любят футбол и готовы вкладывать в него, надо беречь.

– Раскол в отношениях с клубом начался после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов, когда клуб не нанес на форму логотип одной из ваших компаний, взяв за это деньги?

– Ты купил форму на мои деньги, говоришь, я напишу (название спонсора). Я оплатил самолет в Германию, оплатил форму, заплатил налоги, разблокировал арестованный счет – это все траты, которые понесла наша компания. Они говорят, что все нормально, что напишут название «Атлантис Пак», а потом говорят про регламенты УЕФА. А когда вы деньги брали, вы не знали про эти регламенты?

– Готовы ли вы вернуться к поддержке клуба в случае смены руководства?

– Думаю, что не буду спонсировать «Ростов» и в случае смены руководства. Я уже сыт по горло, не хочу. Не хочу, потому что на это отвлекается финансовая служба компании, директоры. У нас другие принципы, работа не ждет. Мы работаем в 80 странах мира и не можем целыми днями обсуждать вопросы, должен был футбольный клуб написать что-то на майках или не должен был. Иначе мы потеряем все.

Это мой город. Город, который я люблю. Это вид спорта, который я люблю. В этот клуб слишком много я вложил. И вся инфраструктура, которая у них есть, создана мной. И при этом вот... Это как женщина любимая тебе изменила, и ты не можешь простить. И все.

– СМИ сообщали о ваших разногласиях с Курбаном Бердыевым. Связана ли с ним нынешняя конфликтная ситуация?

– Не знаю. Я его сто лет не видел и сто лет не хотел бы видеть. Что они делают, это уже их проблемы.