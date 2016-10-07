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  • Саввиди: «Сто лет не видел Бердыева и еще сто лет видеть бы не хотел»

Саввиди: «Сто лет не видел Бердыева и еще сто лет видеть бы не хотел»

7 октября 2016, 17:19
38

Председатель совета директоров холдинга «Группа Агроком» Иван Саввиди рассказал о прекращении сотрудничества с «Ростовом».

– Недавно вы заявили, что уведомили «Ростов» о прекращении спонсорства. Не пересмотрели свое решение?

– Они хорошо себя чувствуют и без нас, зачем мешать их комфорту? Сегодня совет директоров еще раз рассмотрит состояние дел. У нас до сих пор нет официального ответа от клуба. А это означает, что наши требования игнорируются. Мы о чем-то говорим, а они делают вид, что не слышат нас. Это оскорбляет достоинство компании, наносит ей вред и ущерб, а значит, наносит вред экономике страны и региона. Так быть не должно.

Это явно выраженное отсутствие стратегии и уважения к спонсору. Причем, во всей стране. Нужно формировать иное отношение к спонсорам. Поэтому мы видим: клубы умирают, у клубов огромные долги… Мы делаем вид, что этого нет. Потом традиционно: вызвали, наклонили, дали денег. Слава богу, в нашем случае это не так. С моей точки зрения, людей, которые любят футбол и готовы вкладывать в него, надо беречь.

– Раскол в отношениях с клубом начался после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов, когда клуб не нанес на форму логотип одной из ваших компаний, взяв за это деньги?

– Ты купил форму на мои деньги, говоришь, я напишу (название спонсора). Я оплатил самолет в Германию, оплатил форму, заплатил налоги, разблокировал арестованный счет – это все траты, которые понесла наша компания. Они говорят, что все нормально, что напишут название «Атлантис Пак», а потом говорят про регламенты УЕФА. А когда вы деньги брали, вы не знали про эти регламенты?

– Готовы ли вы вернуться к поддержке клуба в случае смены руководства?

– Думаю, что не буду спонсировать «Ростов» и в случае смены руководства. Я уже сыт по горло, не хочу. Не хочу, потому что на это отвлекается финансовая служба компании, директоры. У нас другие принципы, работа не ждет. Мы работаем в 80 странах мира и не можем целыми днями обсуждать вопросы, должен был футбольный клуб написать что-то на майках или не должен был. Иначе мы потеряем все.

Это мой город. Город, который я люблю. Это вид спорта, который я люблю. В этот клуб слишком много я вложил. И вся инфраструктура, которая у них есть, создана мной. И при этом вот... Это как женщина любимая тебе изменила, и ты не можешь простить. И все.

– СМИ сообщали о ваших разногласиях с Курбаном Бердыевым. Связана ли с ним нынешняя конфликтная ситуация?

– Не знаю. Я его сто лет не видел и сто лет не хотел бы видеть. Что они делают, это уже их проблемы.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Молчуновский
1475851486
«Сто лет не видел Бердыева и еще сто лет видеть бы не хотел», - сказал долгожитель Савввиди.
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Black Giz
1475851732
Особенно улыбнула фраза: "наносит ей вред и ущерб, а значит, наносит вред экономике страны и региона." Спорный вопрос кто кому нанес больший ущерб и вред.
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Black Giz
1475851815
Мы тебя тоже сто лет не хотим видеть в клубе. Вся инфраструктура в клубе, которая еще есть, это последнее, что осталось в команде. Это еще жалкое то, что ты не успел развалить.
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gencha19
1475851979
Ваня злится что всему городу нравится как играет Ростов.
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Rtu
1475852380
Этот человек дал Вам и Ростову то,что вы сейчас имеете !!! Не благодарные !!!!
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Aztec58
1475853508
Подумайте сами: Бердыева не захотели ни в Рубине, ни в Спартаке, ни в Локо, ага, может быть дело всё-таки не в Саввиди?
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андрей андреев
1475855335
" И вся инфраструктура, которая у них есть, создана мной." Когда в Америке вводили прогрессивный налог,капиталисты начали ныть,типа мы сами своим трудом деньги заработали,а вы у нас отнимаете.На что,президент(по моему Форд)ответил-Если вы такие умные и вам никто не нужен для зарабатывания денег,езжайте в пустыню и там зарабатывайте. Это я к тому,что всем тем,что ты заработал,ты обязан г.Ростову. И я помню,как под твоей Табачной фабрикой,в конце 80-ых,при полном отсутствии сигарет в магазинах,цыгане торговали 1 рубль пачка,при цене 40 копеек
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семечкин
1475855803
Вот не знаю подробностей про Саввиди, но могу построить цепь... В 14 году Ростов играет в ЛЕ и скатывается к концу года в зону вылета.. За 6 игр до конца приходит Бердыев и начинает работать.. Ростов в долгах, без зарплат, но вылезает.. Бердыев подписывает контракт с рассчётом, что в течении 15 года финансовое положение поправится... Играют сезон отлично, фактически бесплатно, авансом, естественно веря в то, что футболистам и тренерскому штабу заплатят... Бердыев всё лето требует погашения долгов перед играми в ЛЧ Перед игрой с АЯКСОМ состоялась встреча руководства ФК Ростов, после чего Бердыев подаёт в отставку и говорит, что "Для него не существует больше человека по фамилии Саввиди"... Говорит не в раздевалке, не в ресторане, а в Прессе!!!-все это слышат, кроме самого Саввиди... Саввиди сказал, что конфликта с Бердыевым у него нет!!!! Не знаю кто, но конечно не Саввиди способствовал избранию Бердыева Вице-Президентом Ростова, но теперь Саввиди нет не для тренера Бердыева, а уже для Вице-президента... Какие он ждёт реверансы в свой адрес, я не понимаю???? Какая форма? Какие логотипы? Какой Ростов имени Бердыева он отказывается спонсировать??? Человек не понимает, что Бердыев в августе уже послал Саввиди на...й по почте, а ему это надо повторять ежедневно по телефону??? Для проявления любви к команде у него был год, но видимо в это время он любил родину и экономику,как он заявляет... Почитайте форум на ФК Ростов....узнаете мнение ростовских болельщиков!!! Именно БОЛЕЛЬЩИКИ ПОНИМАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБЫЕ ЭКСПЕРТЫ В ПОДКОВЁРНЫХ ИНТРИГАХ!!!
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Krasnodar 123
1475861992
КТО БЕРДЫЕВ ЗНАЮТ ВСЕ, КТО ТАКОЙ САВИДИ ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ! ЕСЛИ ЕМУ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ, ОТДАВАЙ НАВОРОВАННЫЕ АКТИВЫ И ВАЛИ В ГРЕЦИЮ, ТАМ ВСЕ ЕСТЬ КАК ИЗВЕСТНО!
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zarsm
1475909557
Саввиди пес. Кого он из себя возомнил? Так базарит, будто РСМ загнется без его помощи которую он оказывал и тут же отмывал обратно заработанные клубом деньги. Этот человек больше спиздил, чем отдал.
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