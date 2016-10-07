«Рубин» до конца сезона будет выступать на «Казань-Арене»

Нынешний сезон российской Премьер-лиги «Рубин» доиграет на стадионе «Казань-Арена». Об этом заявил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Больших переживаний нет. Свои обещания мы выполним. Проблем с газоном нет. Может, Мутко имел в виду какие-то отчетные документы, но это технический момент. К готовности стадиона это не имеет отношения. Все акты приемки стадиона готовы. Уже было пять визитов комиссий ФИФА. ФИФА разрешает играть на этом стадионе. Планируем завершить сезон на «Казань-Арене», а по весне решим, где «Рубин» будет играть дальше. Это зависит от рекомендаций ФИФА», – заявил Леонов.