Исполнительный директор «Амкара»: «Иванов большой специалист, пользуется уважением»

Исполнительный директор “Амкара” Денис Маслов прокомментировал решение Валентина Иванова уйти в отставку с поста главы департамента судейства РФС.

– Не он первый, не он последний. Должность руководителя департамента судейства и инспектирования – расстрельная. Иванов большой специалист, пользуется уважением. Если он ушел из-за скандала в матче “Зенит” – “Спартак”, то это неправильно.

– Как оцените судейство в премьер-лиге в последние годы?

– Общее количество ошибок сократилось, арбитры прибавляют в своей работе. Судьи стали более объективными.