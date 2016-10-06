«Арсенал» и Венгер ищут решение по новому контракту

Исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис рассказал о возможности продления контракта с главным тренером лондонцев Арсеном Венгером. По словам Газидиса, обеим сторонам нужно согласовать позиции по новому соглашению.

«Как долго Венгер будет работать с «Арсеналом» – это решение, которое стороны примут вместе. Арсен ведет себя открыто, и мы тоже. Обеим сторонам нужно согласовать позиции. «Арсенал» – это не Венгер. Это не одно и то же. Арсен принял и понял ценности клуба и приумножил их. Венгер преобразовал «Арсенал» в футбольном плане», – заявил Газидис.

Текущее соглашение французского специалиста рассчитано до конца текущего сезона. Венгер работает в «Арсенале» уже 21 год.