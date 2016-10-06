Газзаев получил должность в Госдуме

Известный футбольный специалист Валерий Газзаев выбран заместителем главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи. 6 октября такое заявление сделал глава организации Михаил Дегтярев.

«В комитет пока входят 15 депутатов. Но будут еще люди приходить, так как многие не знали, что мы туризм выделили в отдельное направление. Первым заместителем главы комитета Дума утвердила Вячеслава Фетисова, заместителями – Валерия Газзаева и Сергея Кривоносова», – заявил он.

Напомним, что недавно Газзаев баллотировался на должность главы РФС.