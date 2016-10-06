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Газзаев получил должность в Госдуме

6 октября 2016, 11:37
9

Известный футбольный специалист Валерий Газзаев выбран заместителем главы комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи. 6 октября такое заявление сделал глава организации Михаил Дегтярев.

«В комитет пока входят 15 депутатов. Но будут еще люди приходить, так как многие не знали, что мы туризм выделили в отдельное направление. Первым заместителем главы комитета Дума утвердила Вячеслава Фетисова, заместителями – Валерия Газзаева и Сергея Кривоносова», – заявил он.

Напомним, что недавно Газзаев баллотировался на должность главы РФС.

Источник: ТАСС
Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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nik55
1475743751
детей надо тренировать а не штаны просиживать
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marslond
1475745482
Газзаеву тренировать надо.
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tilvan
1475746313
ну хоть куда-то пристроился
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HappyDrummer
1475746500
Пес нашел свой дом
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Виталич
1475747437
вот пускай пес кнопки нажимает..меньше вреда..
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zagrizlik
1475775478
Откупился мутко...
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