Виллаш-Боаш: «В АПЛ нет времени на долгосрочные проекты»

Бывший главный тренер «Челси» и «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о работе в лондонских клубах.

«В профессиональном футболе нужно двигаться шаг за шагом. Цель – командная игра, но каждый игрок требует от тренера индивидуального подхода. Нельзя со всеми вести себя одинаково. В «Челси» команда была важнее, я был слишком привержен своим методам.

Президент «Тоттенхэма» – эксперт по увольнению тренеров. В АПЛ нет времени на долгосрочные проекты», – сказал Виллаш-Боаш.