Саввиди объяснил причины прекращения финансирования «Ростова»

Председатель совета директоров ООО «Группа Агроком» Иван Саввиди обвинил «Ростов», спонсором которого является компания, в нежелании следовать определенным договоренностям.

«Факт в том, что нас попросили помочь. Чтобы клуб смог разблокировать арестованные счета и команда поехала в Европу, нас попросили заплатить за два месяца. И мы за август и сентябрь заплатили больше 110 миллионов рублей. В частности, перед поездкой в Мюнхен под эти цели отдали 63,5 миллиона.

Поставили одно условие: мы оплачиваем дорогу и гостиницы, разблокируем счета, покупаем команде форму. А их дело – разместить на футболках наш логотип. Потому что нас интересовал немецкий рынок, был интерес продвинуть бренд и в Германии.

Мы помогли «Ростову» погасить все текущие задолженности, в том числе по налогам. И после этого нам рассказывают о регламентах УЕФА. Но мы же не первый день работаем – если были такие регламенты, почему вы взяли деньги?

Это не скандал, а невежество. Логика очевидная и понятная. Вы берете деньги под какие-то условия… Не нравится — не берите, я же не навязываю себя. Мы не хотим вытеснять генерального спонсора «Ростова» «ТНС-Энерго», как это подавалось клубом, сославшимся на регламент УЕФА, запрещающий менять генспонсора по ходу сезона», – заявил Саввиди.