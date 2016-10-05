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Саввиди объяснил причины прекращения финансирования «Ростова»

5 октября 2016, 17:05
28

Председатель совета директоров ООО «Группа Агроком» Иван Саввиди обвинил «Ростов», спонсором которого является компания, в нежелании следовать определенным договоренностям.

«Факт в том, что нас попросили помочь. Чтобы клуб смог разблокировать арестованные счета и команда поехала в Европу, нас попросили заплатить за два месяца. И мы за август и сентябрь заплатили больше 110 миллионов рублей. В частности, перед поездкой в Мюнхен под эти цели отдали 63,5 миллиона.

Поставили одно условие: мы оплачиваем дорогу и гостиницы, разблокируем счета, покупаем команде форму. А их дело – разместить на футболках наш логотип. Потому что нас интересовал немецкий рынок, был интерес продвинуть бренд и в Германии.

Мы помогли «Ростову» погасить все текущие задолженности, в том числе по налогам. И после этого нам рассказывают о регламентах УЕФА. Но мы же не первый день работаем – если были такие регламенты, почему вы взяли деньги?

Это не скандал, а невежество. Логика очевидная и понятная. Вы берете деньги под какие-то условия… Не нравится — не берите, я же не навязываю себя. Мы не хотим вытеснять генерального спонсора «Ростова» «ТНС-Энерго», как это подавалось клубом, сославшимся на регламент УЕФА, запрещающий менять генспонсора по ходу сезона», – заявил Саввиди.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (28)
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Chesn0k
1475676997
Не удивлюсь, если Агроком ещё и должен останется, Ростов-Папа))
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Aztec58
1475677040
Саввиди формально прав, команду Ростов жаль, а что замутит Курбан?
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FanatSerj
1475681401
Да закисни ты уже, там даже не в одном Бердыеве дело, игроки тоже не хотели на своих майках видеть фирму этого упыря.
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семечкин
1475681538
вчера у Саввиди были претензии к Курбану( не хочу спонсировать клуб имени Курбана), а сегодня он преподносит другое объяснение...

претензии к Бердыеву могли быть справедливы после его вступления в должность вице-президента, а это 09.09.2016...

за ТРИ ДНЯ до матча в Германии, не мог решаться вопрос о снятии ареста со счетов Ростова и пошива формы с логотипом "Агрокома"....

На кого "обижен" Саввиди?????
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ewgen1986
1475682242
Курбан вас почти чемпионами сделал, так что не надо гнать. Рубин при нем тоже отличной командой был.
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Дон Посей
1475683509
Надо зреть в корень,- в каком году, и от чего начались финансовые проблемы у Ростова. И Бердыев здесь - ну никаким боком не лепится. Ростов загнобили как раз лже-спонсоры типа Саввиди, которым насрать на спортивные проблемы клуба, бабло давай райт нау и сразу много. Зачем покупать игроков, если и так играют? Дадим по ползарплаты, - пущай полетают...Не выиграли - не получили. Премиальные? - на рекламу. Не нравится -уходи. Офигенные спонсоры!
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Chernyi Lis
1475685686
Слишком уж савиди зачирикался там, давно, видимо, налоговых проверок не было.
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Argon
1475686603
ВСЕ РОССИЙСКИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНОСТРАННЫХ КЛУБОВ: ОТ АБРАМОВИЧА ДО РЫБОЛОВЛЕВА http://www.sport-express.ru/se-money/football/reviews/834131/
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Black Giz
1475697217
Очередное бла, бла, бла этого пустозвона. Вон из команды собака.
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egrrr
1475697486
Чего-то этот "доверчивый спонсор" не договаривает)))
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