Геркус: «Локомотив» готов купить игрока уровня Промеса»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферных целях своей команды.

«На какие позиции «Локомотив» ищет футболистов? Да на все, кроме вратаря, наверное. Поверьте, это нормальная практика – любой клуб постоянно ищет 10 футболистов, потому что случаются травмы, другие неожиданные события. Сейчас есть лонг-лист. Ближе к январю он превратится в шорт-лист. И тогда уже будем вести предметные переговоры с конкретными футболистами.

Смотрим везде. Какого-то приоритета нет. Да, у Корнеева отличные связи в Нидерландах. Но это не значит, что теперь мы будем брать игроков только оттуда. У Игоря есть чуйка на игроков. Он чувствует, когда футболист талантлив и станет звездой. Например, в свое время Игорь уверял меня, что Суарес и Игуаин вырастут в топ-игроков. О них еще толком никто не знал.

Есть ли такие игроки в лонг-листе «Локомотива»? Да. Футболисты, которых очень высоко оценивает Корнеев, присутствуют в нашем списке. Возможно, кто-то из них и окажется в «Локомотиве». Но бежать впереди паровоза не буду.

Готов ли «Локомотив» приобрести игрока уровня Промеса за 7-10 млн? Готов. Произойдет это или нет – посмотрим. А Промес – замечательный игрок», – сказал Геркус.