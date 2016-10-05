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Геркус: «Локомотив» готов купить игрока уровня Промеса»

5 октября 2016, 08:36
50

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферных целях своей команды.

«На какие позиции «Локомотив» ищет футболистов? Да на все, кроме вратаря, наверное. Поверьте, это нормальная практика – любой клуб постоянно ищет 10 футболистов, потому что случаются травмы, другие неожиданные события. Сейчас есть лонг-лист. Ближе к январю он превратится в шорт-лист. И тогда уже будем вести предметные переговоры с конкретными футболистами.

Смотрим везде. Какого-то приоритета нет. Да, у Корнеева отличные связи в Нидерландах. Но это не значит, что теперь мы будем брать игроков только оттуда. У Игоря есть чуйка на игроков. Он чувствует, когда футболист талантлив и станет звездой. Например, в свое время Игорь уверял меня, что Суарес и Игуаин вырастут в топ-игроков. О них еще толком никто не знал.

Есть ли такие игроки в лонг-листе «Локомотива»? Да. Футболисты, которых очень высоко оценивает Корнеев, присутствуют в нашем списке. Возможно, кто-то из них и окажется в «Локомотиве». Но бежать впереди паровоза не буду.

Готов ли «Локомотив» приобрести игрока уровня Промеса за 7-10 млн? Готов. Произойдет это или нет – посмотрим. А Промес – замечательный игрок», – сказал Геркус.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Спартак Промес Квинси Геркус Илья
Комментарии (50)
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AnayTMN
1475645988
Купить игрока уровня Промеса не значит купить Промеса. Вы даже заголовок не можете толком написать, идите листовки раздавайте
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Sanloko
1475646401
грёбаные журналюги, из-за сенсации легко могут прилепить не тот заголовок статье. Где в статье написано, что Локо покупает Промеса. Чемпионат в топку
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bumer_moscow
1475647156
Искаверкали все интервью
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Partyk
1475647468
-Готов ли «Локомотив» приобрести игрока уровня Промеса за 7-10 млн? Готов -Готов ли «Спартак» продать игрока уровня Промеса за 7-10 млн???
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BAIv
1475648751
ну вот не послушал и не купил суареса лох уходи со своего поста
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Шаен
1475648862
Промесу из спама теперь лишь один выход - вперёд ногами!)
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policepnz
1475652137
как говорится "вырвано из контекста"!
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Legioner-05
1475654075
"Но бежать впереди паровоза не буду"- Так он вроде совсем на станции 13 стоит))
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kotmyshka
1475655848
Игрок уровня Промеса будет стоить как Промес - 15 млн. Кто же его продаст за 7-10 млн?
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Антибиотик
1475666088
Вырезали две строчки из огромного вью Геркуса и всем миром обсуждают покупку Промеса, да кто его продаст. А в оригинале в интервью с Геркусом нет ни слова о покупке Промеса. Вот реально, как бабки со своими сплетнями на базаре.
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