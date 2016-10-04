Геркус: «Этот сезон Семин доработает, а будущее зависит от попадания в ЛЕ»

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что главный тренер Юрий Семин может быть уволен в этом сезоне и рассказал о задачах наставника.

«Нельзя дергать тренера спустя месяц его работы. Этого не выдержит ни одна команда. Так можно сойти с ума – и руководству, и наставнику. Никогда не обсуждают доверие к тренеру спустя месяц его работы. Это ненормально. Какая-то навязанная нам повестка, которую мы не собираемся рассматривать. У меня есть абсолютная уверенность, что Семин доработает до конца сезона. Я убежден в этом.

Какая задача стоит перед Семиным и командой? Попадание в Лигу Европы. От решения этой задачи зависит будущее Юрия Павловича на будущий сезон. Вполне нормальная, адекватная практика. Игроки, естественно, тоже знают про задачу. Нынешний состав «Локомотива» достаточен для борьбы за Лигу Европы. У нас хороший состав, пусть многие его критикуют. Считаю, он входит в тройку лучших в России. Вспомните прошлый сезон – «Локо» на равных бился с топ-клубами. И почему тогда никто не оскорблял наших футболистов? С ними случилось что-то страшное за полгода? Тем более добавились новые, качественные ребята.

Ничего катастрофического не происходит. Вы хотите спросить, не начали ли мы паниковать? Нет, не начали. Три поражения подряд случаются у любой команды. Примеры? У «Шальке» было пять поражений в первых пяти турах сезона. Если бы эти команды начинали в ужасе планировать трансферное окно, то мы не досчитались бы нескольких футбольных клубов. У каждого поражения есть свои причины. Но это не были провальные матчи. Я не спорю с тем, что остроты в атаке не хватает. Это проблема, но мы ее решаем. Все просто: класс игроков и тренера «Локомотива» намного выше, чем место команды в таблице. Не надо нас хоронить», – сказал Геркус.