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  • Геркус: «Этот сезон Семин доработает, а будущее зависит от попадания в ЛЕ»

Геркус: «Этот сезон Семин доработает, а будущее зависит от попадания в ЛЕ»

4 октября 2016, 23:32
20

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что главный тренер Юрий Семин может быть уволен в этом сезоне и рассказал о задачах наставника.

«Нельзя дергать тренера спустя месяц его работы. Этого не выдержит ни одна команда. Так можно сойти с ума – и руководству, и наставнику. Никогда не обсуждают доверие к тренеру спустя месяц его работы. Это ненормально. Какая-то навязанная нам повестка, которую мы не собираемся рассматривать. У меня есть абсолютная уверенность, что Семин доработает до конца сезона. Я убежден в этом.

Какая задача стоит перед Семиным и командой? Попадание в Лигу Европы. От решения этой задачи зависит будущее Юрия Павловича на будущий сезон. Вполне нормальная, адекватная практика. Игроки, естественно, тоже знают про задачу. Нынешний состав «Локомотива» достаточен для борьбы за Лигу Европы. У нас хороший состав, пусть многие его критикуют. Считаю, он входит в тройку лучших в России. Вспомните прошлый сезон – «Локо» на равных бился с топ-клубами. И почему тогда никто не оскорблял наших футболистов? С ними случилось что-то страшное за полгода? Тем более добавились новые, качественные ребята.

Ничего катастрофического не происходит. Вы хотите спросить, не начали ли мы паниковать? Нет, не начали. Три поражения подряд случаются у любой команды. Примеры? У «Шальке» было пять поражений в первых пяти турах сезона. Если бы эти команды начинали в ужасе планировать трансферное окно, то мы не досчитались бы нескольких футбольных клубов. У каждого поражения есть свои причины. Но это не были провальные матчи. Я не спорю с тем, что остроты в атаке не хватает. Это проблема, но мы ее решаем. Все просто: класс игроков и тренера «Локомотива» намного выше, чем место команды в таблице. Не надо нас хоронить», – сказал Геркус.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (20)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475614476
Очень разумный подход.
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KalterJax
1475615665
Вообще по делу , но одно НО!) какая Лига Европы?) я думаю скоро надо будет думать как в первую лигу не попасть)
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Diman67
1475616426
дайте палычу спокойно поработать пару сезонов и он поставит локо на рельсы)
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srg38
1475616912
нормально рассуждает, но Лига европы это явно потолок, я бы даже сказал что Локо заслуживает 6-7 места, не выше
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spaike
1475621136
Думаю что в лигу европы локо будет трудно попасть, но увольнять его даже если не попадут в ЛЕ не стоит. Пусть пару сезонов поработает, тогда и видно будет.
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alexis02lion
1475643930
Адекватно. В Локо почти никогда не было больше 1 отставки за сезон. Лига Европы с учётом того что никого по сути не потеряли и взяли новичков задача сейчас самая реальная и объективно выполнимая. Правда конкуренты сильнее усилились и более успешно провели трансферную политику, а потому борьба будет очень напряженной. А так по составу и правда уровень Лиги Европы, но и тот же Терек и Амкар явно хотят одни в первый раз туда попасть, а вторые вернуться уже не в Кубок УЕФА, а Лигу Европы. Так что шансы у всех трех команд есть, а кто больше приложит усилий по достижению цели посмотрим.
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Фан666
1475644614
Под Новый год у него будет уже другое мнение. Какая Лига Европы! Про неё уже забыть можно. Тут бы не вылететь. Динамо тоже так рассуждало до последнего момента.
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Fan Loko mik
1475646258
Вот это правильно, паника до добра не доводит, а в Лигу Европы можно попасть и после выхода в финал кубка России. Лично я верю Сёмину и нынешнему руководству клуба.
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bolela_16
1475647452
Семин достиг пика, пора на пенсион....
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yorgenbarenz
1475652497
..." У нас хороший состав..." Талантливого тренера турнули ,способного даже с таким бездарным сбродом выигрывать.Получите.Мало вам примера Муслина,создавшего великолепный,зрелищный Локо.Выгнали и...накрылись надолго.
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