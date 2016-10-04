Промес: «Я уверен, что Россия сможет отлично провести чемпионат мира»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей жизни в Москве, русских людям и проведении чемпионата мира-2018 в России. По мнению футболиста, у россиян получится провести отличный мундиаль.

«Москва – это действительно большой город. Я пока еще немного не привык к зимним холодам. На первый взгляд, люди такие же холодные, как и погода. Они закрытые. Но когда узнаешь их ближе, становится понятно, что это прекрасные люди, готовые помочь в любой момент и любой ситуации. Люди в Москве отличаются от людей в Амстердаме.

Я уверен, что Россия сможет отлично провести чемпионат мира. Все будет отлично. Уже построены новые стадионы и продолжают строиться новые арены», – цитирует Промеса AD.